La casa de los famosos México 2026: ¡Él es el quinto habitante confirmado HOY, viernes 10 de julio!

Esta temporada de ‘La casa de los famosos México’ será de las mejores”, dicen las redes sociales tras la revelación de los primeros cuatro habitantes confirmados del reality. Las expectativas han ido aumentando con cada anuncio y ya se han hecho teorías sobre quién podría ser el quinto participante. Te contamos todos los detalles.

Checa: Aldo Rendón entrará a La casa de los famosos México 2026 con dos graves padecimientos médicos ¿atención 24/7?

Pistas del quinto habitante de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Ellos son los cuatro habitantes confirmados para ‘La casa de los famosos México 2026

Tras muchos meses de espera y supuestas listas filtradas, ya se han comenzado a revelar los confirmados para ‘La casa de los famosos México 2026’. Hasta el momento, se han destapado a cuatro celebridades, quienes son:

Ernesto Laguardia: Actor y presentador mexicano. Fue el primer revelado y dijo estar listo para sacar a los participantes uno por uno.

Actor y presentador mexicano. Fue el primer revelado y dijo estar listo para sacar a los participantes uno por uno. Karina Torres: Influencer, empresaria y parte del clan de ‘las Perdidas’. Aunque reconoció que la experiencia la pone un poco nerviosa, prometió dar todo de sí para divertirse y ganar.

Influencer, empresaria y parte del clan de ‘las Perdidas’. Aunque reconoció que la experiencia la pone un poco nerviosa, prometió dar todo de sí para divertirse y ganar. Ximena Herrera: Actriz mexicana. Reconoció que es una persona con muchas rutinas, pero manifestó su deseo de adaptarse al resto de sus compañeros.

Actriz mexicana. Reconoció que es una persona con muchas rutinas, pero manifestó su deseo de adaptarse al resto de sus compañeros. Aldo Rendón: Influencer y asesor de imagen. La gente tiene muchas expectativas sobre su participación, ya que, al menos en redes sociales, ha mostrado ser alguien muy divertido. Señaló no tenerle miedo “a la funa”.

Este viernes 10 de julio, se dará a conocer la identidad del quinto habitante confirmado. Si bien se ha especulado sobre quién podría ser, se anunciará hasta las 8:28 pm, a través de las diversas cuentas oficiales del reality.

Aldo Rendón fue el cuarto habitante de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Moisés Peñaloza entra a ‘La casa de los famosos México 2026’?

Tras cada revelación, se muestran pistas sobre el siguiente confirmado de ‘La casa de los famosos México 2026’. Para el quinto anunciado, se mostraron algunos detalles como un premio, cosas que hacían referencia al mundo artístico y una langosta.

Aunque las señales fueron confusas al principio, la audiencia concordó en un solo nombre: Moisés Peñaloza, quien en su momento fue pareja de Elaine Haro, actriz que participó en la tercera temporada del reality.

Y es que, en su momento, el actor ganó un reconocimiento por ser uno de los hombres más guapos del mundo. También es dueño de un restaurante de mariscos llamado ‘Don Camarón’. Para muchos, esto sería la prueba fehaciente de que el histrión sería el quinto revelado.

Algunos medios digitales como ‘la Comadrita’ ya han reportado su ingreso. Sin embargo, no será hasta la noche de este viernes 10 de julio que se oficialice o desmienta la noticia.

No te pierdas: ¿La casa de los famosos México le copia a La mansión VIP? HotSpanish los acusa de ¿jugar sucio y lo hackean?

Moisés Peñaloza posible quinto habitante de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales/Mezcalent

¿Cuándo y dónde ver el estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’?

El estreno de ‘La casa de los famosos México 2026’ está programado para el próximo domingo 26 de julio, a las 8:30 pm. Se transmitirán por el canal de las Estrellas y VIX. En esta aplicación también se podrá ver el famoso 24/7.

En tanto que así será el calendario semanal:

Lunes, martes, jueves y viernes: Las galas semanales. Se podrán ver a partir de las 10 pm, en el canal 5. Serán conducidas por Odalys Ramírez y Diego de Erice.

Las galas semanales. Se podrán ver a partir de las 10 pm, en el canal 5. Serán conducidas por Odalys Ramírez y Diego de Erice. Miércoles : Las galas de nominación. Iniciarán a las 10 pm y también se podrá ver por el canal 5. Será conducida por Galilea Montijo.

: Las galas de nominación. Iniciarán a las 10 pm y también se podrá ver por el canal 5. Será conducida por Galilea Montijo. Domingos: Las galas de eliminación. Comienzan a las 8:30 pm y se verá por el canal de las Estrellas. Serán encabezadas por Galilea Montijo.

Pre y postgalas: Comenzarán media hora antes y justo después de cada gala. Serán presentadas por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

Promocional de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Él es el quinto habitante confirmado de ‘La casa de los famosos México 2026’.

Información en desarrollo…

Mira: HotSpanish arremente contra ‘La casa de los famosos México 2026’ y ¿denuncia plagio?: “Qué innovadora”

