Karina Torres pone freno a las comparaciones con Wendy Guevara antes de entrar a La casa de los famosos México

La llegada de Karina Torres a La casa de los famosos México 2025 ya dio de qué hablar. Aunque muchos celebraron que la influencer se convierta en habitante del reality, otros comenzaron a compararla con Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada. Lejos de molestarse, la creadora de contenido respondió con sinceridad y dejó claro que está lista para escribir su propia historia dentro del programa.

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Karna Torres para La casa de los famosos México / Cortesía del modelo e IG @abelroblesc y @el_abelito_oficial

¿Qué dijo Karina Torres sobre las comparaciones con Wendy Guevara en La casa de los famosos México 2025?

Desde que se confirmó a Karina Torres como la segunda habitante de La casa de los famosos México 2025, las redes sociales se llenaron de comentarios. Mientras algunos seguidores celebraron su llegada al reality, otros comenzaron a compararla con Wendy Guevara su amiga y ganadora de La casa en la primera temporada.

Sin embargo, dejó claro que no busca repetir la historia de su amiga ni competir con ella: “Yo sí creo que las comparaciones va a haber de todo tipo, siempre va a haber comparaciones en todos lados. Entonces, el estar en un proyecto donde pues obviamente Wendy fue, estuvo en la primera temporada y hasta la fecha mi hermana sigue vigente, le ha ido super. Obviamente yo estoy muy consciente de que lo que pasó con Wendy no va a volver a pasar”, declaró.

La influencer sabe que inevitablemente será observada bajo la sombra del fenómeno que representó Wendy Guevara, pero también considera que cada participante tiene una personalidad diferente y una forma única de conectar con el público.

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¿Qué consejo le dio Wendy Guevara a Karina Torres antes de entrar a La casa de los famosos México 2026?

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Karina Torres reveló que ya tuvo oportunidad de hablar con Wendy Guevara antes de iniciar esta nueva aventura en La casa de los famosos México 2026.

La creadora de contenido explicó que Wendy siempre le mostró apoyo y confianza, además de recordarle que esta experiencia debía vivirla sin pensar en las expectativas de los demás.

Karina también aprovechó para describir a su amiga como una persona irrepetible, reconociendo que su triunfo en la primera temporada ocurrió gracias a la autenticidad que mostró durante cada semana del programa.

“Creo yo que vienen muchas cosas también para todos y para mí”. Karina Torres

Además, compartió que Wendy le dio un consejo muy especial antes de ingresar al reality: “Disfruta este es tu momento”.

¿Cómo se siente Karina Torres tras ser confirmada para La casa de los famosos México 2025?

La llegada de Karina Torres a La casa de los famosos México representa uno de los proyectos más importantes de su carrera como creadora de contenido. Aunque reconoce que el reto será complicado, confesó que la emoción supera cualquier temor.

Durante la misma entrevista explicó que todavía existe cierta incertidumbre por conocer al resto de los habitantes que compartirán el encierro con ella, pues sabe que la convivencia será uno de los mayores desafíos del reality.

“Muy emocionada, muy contenta” y “un poquito nerviosa”, fueron las palabras con las que describió este momento.

Karina Torres “Pero pues sé que nos va a ir muy bien, la verdad. Primeramente Dios, sé que todo esto va a ser para algo bueno. Ando como con un poquito como de incertidumbre porque pues, quiénes más serán los nuevos habitantes de La casa de los famosos, hermana. Vamos a ver con quién voy a estar conviviendo, que primeramente Dios quiero llegar hasta la final dos meses o tres meses que esté”.

Aunque muchos espectadores inevitablemente seguirán comparándola con Wendy Guevara, la influencer dejó claro que no pretende repetir una historia que considera única. Su apuesta será mostrar su esencia, conectar con la audiencia y demostrar que tiene méritos propios para convertirse en una de las participantes más queridas de esta nueva temporada.