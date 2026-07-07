La casa de los famosos México 4: Estas son las pistas de la tercer habitante confirmada, VIDEO

La expectativa por La casa de los famosos México 2026 sigue aumentando conforme la producción revela poco a poco a los famosos que formarán parte de la cuarta temporada del exitoso reality. Luego de confirmar a Ernesto Laguardia y Karina Torres como los dos primeros habitantes oficiales, ahora llegó el turno de las pistas de la tercer habitante de La casa de los famosos México 2026, un misterio que ya comenzó a generar todo tipo de teorías entre los seguidores del programa.

Mira: Elaine Haro filtra detalles de ‘La casa de los famosos México 2026’, ¿reveló a los nuevos habitantes?: VIDEO

Filtran a un habitante de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los habitantes confirmados de La casa de los famosos México 2026?

Hasta ahora, la producción de La casa de los famosos México 2026 únicamente ha confirmado a dos celebridades.

El primero en ser anunciado fue Ernesto Laguardia, una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana. Su incorporación sorprendió a gran parte del público debido a su amplia trayectoria como actor y conductor, por lo que muchos consideran que será uno de los participantes con mayor experiencia dentro del programa.

Ernesto Laguardia es el primer confirmado de LCDLFMX 2026 / Redes sociales

Posteriormente llegó la revelación de Karina Torres, integrante de las Perdidas, quien fue presentada mediante una serie de pistas que rápidamente fueron descifradas por los seguidores del reality.

Entre los objetos que aparecieron durante su video destacaban un salón de belleza, un micrófono haciendo referencia a su faceta como conductora, la bandera de la comunidad trans y un vestido rojo similar al que utilizó durante La fiesta de los famosos México 2025.

Lee: ¿Adrián Marcelo regresa a La casa de los famosos México? Conductor revela la verdad: “Es un programa polémico”

¿Cuáles son las pistas de la tercer habitante de La casa de los famosos México 2026?

La producción de La casa de los famosos México 2026 ya lanzó el video con las pistas del que sería el tercer habitante confirmado del reality, y los objetos mostrados no tardaron en desatar teorías entre los seguidores del programa.

En las imágenes aparece una máquina de garra llena de elementos muy particulares: máscaras con forma de estatuilla de cine, pelucas, claquetas de filmación, un perro pomeranian, una taza, maquillaje y un elegante vestido negro de diseñador.

🚨 ¿Maquillaje y un perrito? 💄🐶 El TERCER HABITANTE de #LaCasaDeLosFamososMx está cada vez más cerca 🔥

🔺 Descubre de quién se trata este miércoles 8 de julio en punto de las 8:28 pm por Vix, Las Estrellas, Canal 5 y El 9 y todas nuestras plataformas digitales pic.twitter.com/iTadTSpFfV — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) July 8, 2026

En redes sociales, las teorías no han dejado de multiplicarse y nombres como Cynthia Klitbo y Cynthia Rodríguez ya comenzaron a sonar con fuerza entre los seguidores del reality.

¿Ximena Herrera será la tercera habitante de La casa de los famosos México 2026? Estas pistas la delatarían

Todo apunta a que Ximena Herrera podría ser la tercera habitante de La casa de los famosos México 2026. Entre las pistas mostradas por la producción, una de las que más llamó nuestra atención fue una taza con una ilustración artística, la cual identificamos como una obra relacionada con Mark O’Connor B, artista visual británico-boliviano al que la actriz sigue en Instagram, una coincidencia difícil de pasar por alto.

Las señales no terminan ahí. También aparece un vestido negro de diseñador que recuerda al que Ximena Herrera utilizó en una importante premiación Emmy por su trabajo en “Buscando a Frida”, además de unas máscaras teatrales que coinciden con el tipo de reconocimiento que recibió en 2025 por su trabajo en “Esa misma mirada” como Mejor actriz de reparto. Estos detalles fortalecen la teoría de que la actriz estaría detrás de las misteriosas pistas.

A ello se suma la presencia de un perrito pomerania dentro de la máquina de garra, un elemento que también encontramos de manera recurrente en el contenido que comparte la actriz en sus redes sociales. Hasta ahora nada está confirmado y todo queda en terreno de especulación.

¿Cuándo revelan al tercer habitante de La casa de los famosos México 2026?

La producción ya confirmó la fecha en la que se conocerá al tercer habitante oficial de La casa de los famosos México 2026.

El anuncio está programado para el miércoles 8 de julio a las 8:28 de la noche, horario en el que finalmente se resolverá el misterio que ha mantenido atentos a los seguidores del reality.

La revelación podrá seguirse a través de Las Estrellas y mediante la plataforma de streaming ViX, donde también se espera que se comparta el esperado destape.

Además, en TVNotas daremos cobertura especial con todas las pistas, las reacciones y los nuevos habitantes que se vayan confirmando rumbo al estreno del programa.

Mira: HotSpanish arremente contra ‘La casa de los famosos México 2026’ y ¿denuncia plagio?: “Qué innovadora”

¿Cuándo se estrena La casa de los famosos México 2026 y dónde verla?

El estreno de La casa de los famosos México 2026 está programado para el próximo domingo 26 de julio a las 8:30 de la noche por Las Estrellas. Asimismo, el reality podrá seguirse mediante ViX, plataforma que ofrecerá la transmisión en vivo las 24 horas del día para que los fanáticos no se pierdan ningún detalle de la convivencia.

En cuanto a la conducción, repetirán los rostros que ya son familiares para la audiencia. Galilea Montijo encabezará las galas de nominación y eliminación, mientras que Odalys Ramírez y Diego de Erice estarán al frente de las emisiones semanales.

Por su parte, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff volverán con las pre y postgalas, espacios donde analizarán lo ocurrido dentro de la casa. Finalmente, Marie Claire Harp continuará al frente de la cobertura digital, acercando contenido exclusivo para los seguidores del reality.