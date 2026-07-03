Elaine Haro filtra detalles de ‘La casa de los famosos México 2026’, ¿reveló a los nuevos habitantes?: VIDEO

El estreno de la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’ está a la vuelta de la esquina. En estos días, se darán a conocer oficialmente las identidades de los próximos habitantes. En medio de la espera, Elaine Haro, quien participó en la edición del año pasado, da mayores detalles. ¿Filtró nombres? Esto fue lo que dijo.

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¿Elaine Haro habló de los nuevos habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026'? / Mezcalent

¿Cuándo se estrena ‘La casa de los famosos México 2026’ y dónde ver?

Tras mucha especulación, recientemente se informó que la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ se estrenará el próximo domingo 26 de julio, a las 8:30 pm. Se podrá ver a través del canal de Las estrellas, así como por VIX. En esta aplicación también estará disponible el 24/7.

Se confirmó que Galilea Montijo regresa como conductora estelar de las galas dominicales, desmintiendo así los rumores que apuntaban a que, supuestamente, la producción la sustituiría por alguien más joven.

Las galas semanales seguirán siendo encabezadas por Odalys Ramírez y Diego de Erice. En tanto que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff estarán en las pre y post galas. Marie Claire Harp se hará cargo de la parte digital.

Hace poco, se lanzó el primer promocional del show. El video causó mucha polémica. Además del uso de IA, dio de qué hablar por no incluir a Mar Contreras. La productora explicó que esto se debió a que la actriz no presentó a tiempo su autorización para usar su imagen.

Contreras aseguró que sí había mandado su permiso correspondiente desde junio: “La autorización para la promoción la mandé el 19 de junio porque hubo varios cambios que me aconsejó mi equipo hacer; jamás se me comentó que era tarde para mandarla”, indicó.

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Promocional de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Esto dijo Elaine Haro sobre ‘La casa de los famosos de México 2026’

Hace poco, la producción compartió un video de Elaine Haro en un estudio de grabación con la siguiente descripción: “Elaine prepara sorpresas para la nueva temporada de LCDLFM”. Muchos pensaron que la también cantante, a quien se le llegó a señalar como posible pareja de Aldo de Nigris, podría interpretar el tema musical.

En un encuentro con la prensa, la exnovia de Moisés Peñaloza aprovechó para aclarar el tema y dio algunos detalles. Según dijo, tanto ella como algunos otros exparticipantes estarán a cargo de los coros del nuevo sencillo para el reality.

“Es lo que ustedes vieron en redes sociales. Me vieron en el estudio de grabación, grabando el nuevo tema de ‘La casa de los famosos’. Wendy también va a participar. Falta conocer a los otros intérpretes con los que estaré cantando. También Abelito. Yo hago coros y también me invitaron a cantar una parte del verso y el tema”. Elaine Haro

Si bien no quiso hablar sobre los nuevos habitantes, aseguró que la nueva temporada “viene con todo”. También aprovechó para decir que, en los próximos días, se lanzarán más promocionales que incluirán a otros exparticipantes.

Sobre lo ocurrido con Mar Contreras, resaltó no tener nada que ver con el hecho de que no haya sido contemplada para el promocional.

¿Ernesto Laguardia entrará a ‘La casa de los famosos México 2026’?

Hace algunas horas, se dio a conocer un video con pistas sobre el primer habitante de La casa de los famosos México 2026, de quien se anunciará su identidad el próximo domingo 5 de julio. Uno de los nombres más sonados ha sido el de Ernesto Laguardia.

Durante un encuentro con la prensa, se le cuestionó acerca de esta especulación. En respuesta, simplemente se limitó a decir que un artista debe estar preparado para todo tipo de proyectos. No obstante, dijo que “no hay nada”, algo que para muchos fue interpretado como una forma de decir que no entrará al show.

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