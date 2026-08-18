Cynthia Klitbo explica la razón detrás de sus ronquidos en LCDLFM 2026; ¡su expareja le rompió la nariz! VIDEO

Cynthia Klitbo es una de las participantes más polémicas de esta cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’, debido a sus constantes confrontaciones y la actitud que ha mostrado dentro del reality.

Uno de los temas que más problemas y disgustos ha provocado dentro de la casa son sus ronquidos al momento de dormir, pues han generado incomodidad entre algunos de sus compañeros e incluso han afectado su descanso.

Después de recibir muchas críticas y comentarios por esta situación, la actriz decidió sincerarse con el público y reveló el doloroso motivo detrás de sus ronquidos.

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Cynthia Klitbo / Redes sociales

El conflicto entre Ese Pérez y Cynthia Klitbo por sus ronquidos

El tema de los ronquidos de Cynthia ha sido motivo de críticas e incluso burlas dentro de la casa, particularmente por parte de Ese Pérez, quien en varias ocasiones hizo comentarios al respecto.

Esto provocó la molestia de la actriz, quien decidió confrontar al influencer para pedirle que dejara de hacerle bromas sobre sus ronquidos. Cynthia incluso le señaló que, si tanto le molestaban, podía cambiarse de cuarto, tal como lo hizo Yanet García.

Ante esto, Ese Pérez respondió que sus comentarios eran únicamente una broma, como las que hacía con Ernesto Laguardia. Sin embargo, Cynthia dejó claro que ese tipo de humor no va con ella, pues considera que no existe la misma confianza entre ambos para llevarse de esa manera.

Posteriormente, la actriz explicó que no le gustan ese tipo de bromas porque, desde su perspectiva, cuando alguien tiene algo que decir debe hacerlo de frente y no recurrir a las burlas.

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Cynthia Klitbo y Ese Pérez / Captura de pantalla

Cynthia Klitbo revela la dolorosa razón detrás de sus ronquidos

No es un secreto que los ronquidos de Cynthia han sido motivo de incomodidad para sus compañeros dentro de la casa; sin embargo, la actriz finalmente decidió revelar la dolorosa razón detrás de este problema.

Y es que la causa es mucho más trágica de lo que podría parecer. En un momento en el que se tomó unos minutos frente a una de las cámaras de la casa, Cynthia se sinceró sobre uno de los episodios más complicados de su vida.

La actriz contó detalles de una relación marcada por la violencia, en la que sufrió diversas agresiones físicas y llegó a temer por su vida. Recordó que aquella persona le provocó lesiones en el labio y en uno de sus ojos, además de romperle la nariz.

Cynthia explicó que actualmente tiene la nariz rota en tres partes, una lesión que, según su propio relato, está relacionada con sus ronquidos. También contó que en otro episodio estuvo a punto de ser estrangulada y que su sobrina intervino al pedir ayuda a la policía.

“Me abrieron el labio, me desfiguraron el ojo, me rompieron la nariz (...) La nariz la tengo rota en tres pedazos, tengo várices en el cuello por el ahorcamiento. Cynthia Klitbo

La actriz señaló que en aquel momento consideraba que no existía suficiente defensa para las mujeres y que, además, estaba muy enamorada, por lo que decidió perdonar las agresiones y no denunciar a su expareja. También reconoció que le daba vergüenza acudir ante las autoridades debido a que ya era una figura pública.

“En aquel momento no existía la defensa contra la mujer y además yo estaba muy enamorada; perdoné... Además yo ya era muy famosa, y me sentía muy avergonzada de llegar a una delegación golpeada.” Cynthia Klitbo

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¿Cynthia Klitbo quiere operarse la nariz?

Mientras contaba su experiencia, Cynthia confesó que en aquel momento decidió no operarse la nariz porque ya era una persona famosa y, por experiencias que habían vivido algunas compañeras del medio tras someterse a procedimientos similares, prefirió evitar verse involucrada en algún escándalo relacionado con su apariencia.

“No me he operado la nariz, primero porque cuando Verónica y Lucía se la operaron, el público armó un escándalo... No quería cambiar mi cara.” Cynthia Klitbo

Sin embargo, explicó que su otorrina le ha insistido para someterse a la intervención. Por ello, tomó la decisión de operarse la nariz una vez que termine su participación en ‘La casa de los famosos México’ 2026, con la intención de corregir la lesión que arrastra desde aquella relación.

“La otorrina me ha convencido de... Ese es uno de los objetivos que tengo saliendo de aquí.” Cynthia Klitbo

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