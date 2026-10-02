¿Yahir regresará a La casa de los famosos México 2026? ¡Cantante le puso una condición a “la Jefa”! | VIDEO

La salida de Yahir de La casa de los famosos México 2026 ha sido polémica, pues muchos lo creían el gran ganador de esta temporada. Por otro lado, el cantante habló de su regreso al reality, eso sí, con una fuerte condición a “la Jefa”. ¿Qué dijo exactamente?

¿Yahir regresará a La casa de los famosos México 2026? / Instagram

¿Por qué la salida de Yahir de La casa de los famosos México 2026 fue polémica?

Yahir se convirtió en el sexto lugar de La casa de los famosos México 2026, pero su eliminación terminó por causar una tormenta de críticas en contra de la producción del programa.

Muchos creían que el intérprete se llevaría el título de la cuarta temporada, pues además de ser uno de los favoritos del público, también sus compañeros lo arroparon gracias a su “actitud de líder” a lo largo de las semanas.

Famosos como Lucero, Werevertumorro, Poncho de Nigris, entre muchos otros, lo colocaban con la corona, sin esperar que fuera eliminado abruptamente a solo tres días de la gran final.

Además, otra gran parte de los televidentes señalan y dudan que el apoyo recibido por él haya sido menor que el de competidores como: Memo Schutz, Mariana y Ese Pérez. ¿Hubo chanchullo?

Te puede interesar: Alexis Ayala quiere que gane una mujer La casa de los famosos México 2026, pero ¿descarta a Karina Torres?

Yahir fue eliminado de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué Yahir regresará a La casa de los famosos México 2026?

Aunque el propio Yahir desconocía sobre su regreso a La casa de los famosos México 2026 este viernes 2 de octubre, fue Galilea Montijo la encargada de informarle que esto ocurriría hoy.

Según la conductora, el sonorense regresará para formar parte de la fiesta final en compañía de todos los habitantes que estuvieron presentes en esta cuarta edición del reality de Televisa:

Hoy en la noche entras, ¿no? Siento decirte que esta noche entran todos los habitantes nuevamente para la última fiesta. Galilea Montijo

No obstante, Yahir hizo una fuerte petición a “la Jefa”, ya que, según sus palabras, ella no le cumplió un deseo en una de las fiestas celebradas entre habitantes:

Jefa, la fiesta pasada no me diste mezcal, espero que en esta sí. Yahir

Sus palabras causaron risas y complicidad, ya que los conductores de Hoy esperan que sí se le cumpla dicha voluntad.

Lee: ¡Entran a robar a casa de Yahir y se llevan hasta ropa prestada! El finalista de LCDLF 2026 sabe lo qué pasó

¿Cuándo y a qué hora ver la fiesta final de La casa de los famosos México 2026?

La fiesta final de La casa de los famosos México 2026 será este 2 de octubre, se calcula que comience a las 23:30 horas, tras la tradicional gala del programa.

El ‘pachangón’ podrá seguirse por la transmisión del 24/7 en ViX premium, y hay rumores sobre los posibles artistas que estarían presentes. ¿Grupo Firme pondrá el ambiente?

Mientras todo pasa, ya hay filtraciones sobre el posible resultado final de La casa de los famosos México 2026, y creen que podría ser una mujer la ganadora. ¿Será?

Tal vez te interese: ¿Karina Torres piensa en abandonar LCDLFM? A unos días de la final, revela cómo está su sobrino: “Muy delicado”