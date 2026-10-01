La casa de los famosos México 2026: ¿Quién fue el sexto finalista HOY, 1 de octubre? ¡Se quedo en la recta!

La recta final de La casa de los famosos México 2026 ya no perdona. Tras la eliminación de Ernesto Laguardia, esta noche otro habitante se quedará en el camino al convertirse en el sexto lugar de la competencia. Sin nominaciones ni pruebas de salvación, el destino de los famosos está completamente en manos del público. ¿Se cumplirá lo que anticipan las encuestas?

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Participantes de La casa de los famosos México 2026 / La casa de los famosos méxico 2026

¿Cómo serán las eliminaciones y votaciones en la semana final de lLa casa de los famosos México 2026?

Tras la salida de Brianda Deyanara el pasado 27 de septiembre y la eliminación de Ernesto Laguardia la noche del 30 de septiembre, la competencia entró oficialmente en su etapa más decisiva. La producción abrió las votaciones para que el público elija al ganador de la casa de los famosos México 2026, por lo que ya no existen nominaciones ni pruebas de salvación.

Sin embargo, antes de llegar a la gran final todavía quedaban dos cortes importantes. Ayer se dio a conocer al séptimo lugar, ocupado por Ernesto Laguardia, mientras que este jueves 1 de octubre se definirá quién se convierte en el sexto lugar de la temporada, quedándose a un paso de la gran final.

Las votaciones permanecen abiertas durante las galas y será el público quien tenga la última palabra. Durante la transmisión se realiza una pausa para revelar al habitante con la menor cantidad de votos acumulados, quien automáticamente abandona la competencia y se despide de la posibilidad de ganar los 4 millones de pesos.

Semana final de La casa de los famosos México 2026 México 2026

¿Quiénes son los finalistas del La casa de los famosos México 2026?

Karina Torres - Influencer

- Influencer Yahir - Cantante

- Cantante Ese Pérez - Influencer

- Influencer Gema Garoa - Actriz

- Actriz Memo Schutz - Comentarista deportivo

- Comentarista deportivo Mariana - Cantante y actriz

- Cantante y actriz Ernesto Laguardia - Actor - Séptimo lugar

Finalistas del La casa de los famosos México 2026

¿Quiénes fueron eliminados de La casa de los famosos México 2026?

Ximena Herrera - Actriz - Segunda eliminada

- Actriz - Segunda eliminada Fede Vigevani - Influencer - salió de la casa en la segunda semana

- Influencer - salió de la casa en la segunda semana Arantza Ruiz - Actriz - Tercera eliminada

- Actriz - Tercera eliminada Moisés Peñaloza - Actor - Cuarto eliminado

- Actor - Cuarto eliminado Yanet García - Conductora - Quinta eliminada

- Conductora - Quinta eliminada Luis Chaparro - Influencer - Sexto eliminado

- Influencer - Sexto eliminado Aldo Rendón - Stylist - Salió de la casa en la sexta semana

- Stylist - Salió de la casa en la sexta semana Flor Vigna - Influencer - Séptima eliminada

- Influencer - Séptima eliminada Massad Altamim - Influencer - Octavo eliminado

- Influencer - Octavo eliminado Cynthia Klitbo - Actriz - Novena eliminada

- Actriz - Novena eliminada Brianda Deyanara - Influencer - Décima eliminada

¿Cuándo será la final de La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Quién será el sexto finalista hoy, 30 de septiembre, de La casa de los famosos México 2026 y cómo van las votaciones?

De acuerdo con estos resultados preliminares y no oficiales, Memo Schutz sería quien abandonaría la competencia esta noche, quedándose con el sexto lugar de la temporada y a las puertas de la gran final de la casa de los famosos México 2026. El conductor aparece como el habitante con menor respaldo entre los famosos que aún continúan en el reality.

No obstante, las tendencias y encuestas en redes sociales no representan el resultado oficial de las votaciones, por lo que habrá que esperar al anuncio de la producción durante la gala de este jueves para conocer quién se convierte en el sexto eliminado.

Según los sondeos que circulan en Internet,



Karina Torres con el 25%

con el 25% Mariana con 20.5%

con 20.5% Ese Pérez con 19.5%

con 19.5% Yahir con 13%

con 13% Gema con 13%

En el fondo de la tabla se encontraría Memo Schutz, con un porcentaje inferior al de sus compañeros y en riesgo de quedarse fuera de la gran final.

¿Quién sería el sexto finalista de La casa de los famosos México? #lacasadelosfamosos #encuestavayavaya pic.twitter.com/jRCja2He3p — Vaya Vaya (@vayavayatv) October 1, 2026

¿Cuándo y a qué hora es la gran final de La casa de los famosos México 2026?

La gran final será el domingo 4 de octubre, en punto de las 20:30 horas, por Las Estrellas. Para entonces solo quedarán cinco habitantes en la casa.

Galilea Montijo, conductora del reality, será la encargada de revelar el resultado de las votaciones y la identidad del ganador.

Quien acumule más votos se llevará el premio de 4 millones de pesos y se convertirá en el ganador o ganadora de la cuarta temporada. Hasta entonces, todo sigue siendo especulación.

¿Quién fue el sexto finalista de La casa de los famosos México 2026?

La noche arrancó con un emotivo recorrido por fotografías de todos los finalistas, recordando los momentos más importantes que vivieron dentro de la competencia. Minutos después, Galilea Montijo apareció en escena para dar inicio a la esperada presentación de los habitantes que lograron llegar a la recta final de la casa.

La primera en regresar al foro fue Gema Garoa

Posteriormente apareció Memo Schutz

El tercero en ser nombrado fue Ese Pérez

El sexto finalista de La casa de los famosos México 2026 es Yahir

