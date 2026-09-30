Filtran al supuesto ganador de La casa de los famosos México 2026: ¡Aseguran que una mujer se lleva el triunfo!

A días de la gran final de La casa de los famosos México 2026, las redes están al rojo vivo. Una lista anónima, una periodista de radio y una astróloga aseguran saber cómo terminará todo, pero no coinciden en el final. ¿Quién tiene la razón? Lo único seguro es que los 4 millones de pesos se definen este domingo.

Mira: ¿Enamorada? Brianda confiesa sus verdaderos sentimientos por Yanet: “todos estamos dispuestos” VIDEO

Participantes de La casa de los famosos México 2026 / La casa de los famosos méxico 2026

¿Quién presuntamente sería la ganadora de La casa de los famosos México 2026 según la filtración viral?

A solo unos días de la gran final de La casa de los famosos México 2026, una supuesta filtración comenzó a circular en redes sociales y desató una auténtica tormenta entre los seguidores del reality.

De acuerdo con esta versión, Karina Torres presuntamente tendría amplias posibilidades de quedarse con el triunfo y convertirse en la habitante encargada de apagar las luces de la casa. La teoría tomó fuerza porque, semana tras semana, la influencer apareció entre las favoritas del público en diversas encuestas no oficiales, incluyendo las de Vaya Vaya. Sin embargo, todo se mantiene como un RUMOR.

Otras versiones apuntan a que la producción querría que presuntamente de nuevo gane una mujer, tras Wendy Guevara en la primera temporada y los triunfos de Mario Bezares y Aldo de Nigris. ¿Será?

Mira: Masad destapa la verdad tras su polémica salida de LCDLFM 2026; ¿enojado con la producción?: “Todo es falso”

¿Por qué Mariana, exintegrante de OV7, sería la ganadora según Maxine Woodside y la Güera de las Estrellas?

Mientras las redes hablan de Karina Torres, otro nombre sigue sonando con fuerza: el de Mariana, exintegrante de OV7. La cantante protagonizó uno de los regresos más comentados de la temporada luego de haber sido eliminada en la primera semana y regresar gracias a la dinámica del Exilio. Para muchos seguidores, ese inesperado regreso y su llegada hasta la final alimentaron las teorías de que podría convertirse en la gran ganadora del programa.

Además, la periodista Maxine Woodside aseguró en su programa de Radio Fórmula que existiría un supuesto acuerdo de producción para que Mariana, exintegrante de OV7, presuntamente se corone ganadora. Woodside sostiene que la cantante regresó al reality con ese objetivo.

Por si fuera poco la astróloga Mary Carmen, conocida como “la Güera de las estrellas”, secundó la versión en un periódico de circulación nacional. Dijo que “todo estaría pactado para que Mariana se convierta en ganadora del reality”.

Por si te lo perdiste: Memo Schutz y su esposa protagonizan INCÓMODO momento en su visita a LCDLFM 2026, ¿celos por Brianda? VIDEO

Mariana la primera finalista en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Ese Pérez y Gema Garoa se perfilan como los grandes ganadores de La casa de los famosos México 2026?

Para ponerle más salsa al asunto, los rumores no se han limitado a una sola celebridad. En redes sociales también han surgido teorías sobre otros finalistas que podrían dar la sorpresa en la recta final de La casa de los famosos México 2026.

En el caso de Ese Pérez, algunos usuarios han hablado de un supuesto respaldo de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, teoría que ha alimentado las especulaciones sobre su permanencia en el reality. Sin embargo, no existe ninguna prueba ni confirmación oficial que respalde esa versión. Lo que sí es un hecho es que el influencer se mantuvo durante gran parte de la temporada entre los favoritos del público, liderando diversas encuestas no oficiales junto a Mariana y Karina Torres.

Por su parte, Gema Garoa logró abrirse paso como una de las concursantes más fuertes gracias a su estrategia dentro de la casa. Su manejo del presupuesto, su participación en los conflictos y el hecho de no quedarse callada frente a las polémicas le permitieron ganar protagonismo en las últimas semanas. Para muchos seguidores, una victoria de Gema representaría uno de los giros más inesperados de la temporada y demostraría que cualquier cosa puede pasar en la gran final

Ese Pérez y Gema Garoa / Instagram

¿Cómo votar por tu finalista favorito en La casa de los famosos México?

Cabe recordar que las votaciones siguen abiertas, y aún puedes apoyar a tu favorito. Si aún no has votado, estás a tiempo. Hay dos formas de hacerlo:

Código QR: Aparece durante las galas y pregala en la transmisión de ViX. Sitio oficial: Puedes ingresar directamente y seleccionar al habitante que quieres apoyar.

Si tienes membresía ViX, puedes votar hasta 10 veces al día, lo que aumenta las posibilidades de que tu favorito gane. La cuenta regresiva ya comenzó, y cada voto cuenta.

Cómo votar por tu favorito en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Dónde y a qué hora ver la gran final de La casa de los famosos México 2025?

La gala final será un evento imperdible. Aquí te dejamos los horarios y opciones para verla:

Pregala ViX : 8:30 p.m.

: 8:30 p.m. Gala oficial : 9:00 p.m. a 11:30 p.m., conducida por Galilea Montijo .

: 9:00 p.m. a 11:30 p.m., conducida por . Postgala ViX: Desde las 11:30 p.m. con Ricardo Margaleff y Wendy Guevara.

Opciones para ver la final:

Televisión : Canal 2, Las Estrellas.

: Canal 2, Las Estrellas. Plataforma ViX : Con tu cuenta activa.

: Con tu cuenta activa. Sitio oficial de Las estrellas: En la sección EN VIVO con cuenta IZZI.

En cualquier dispositivo será posible ver en directo la última gala y descubrir quién se consagra como el ganador de la tercera temporada.

Ellos son los últimos 8 participantes de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales y canva

¿Cuándo y a qué hora es la final de La casa de los famosos México 2026 y quiénes son los finalistas?

Los siete participantes que llegaron a la última semana de La casa de los famosos México 2026 son Mariana, Karina Torres, Yahir, Gema Garoa, Ese Pérez, Ernesto Laguardia y Memo Schutz.

Participantes en la semana final



Mariana (paso obtenido por la chamarra dorada)

(paso obtenido por la chamarra dorada) Karina Torres (clasificada en nominación)

(clasificada en nominación) Yahir (clasificado en nominación)

(clasificado en nominación) Gema Garoa (ganadora del duelo de salvación)

(ganadora del duelo de salvación) Ese Pérez (superó el último duelo por la permanencia)

(superó el último duelo por la permanencia) Ernesto Laguardia (salvado en la última gala)

(salvado en la última gala) Memo Schutz (salvado en la última gala)

Cabe destacar que este 30 de septiembre se conocerá al séptimo finalista de La casa de los famosos México 2026, mientras que el 1 de octubre otro habitante abandonará la competencia, dejando definido al grupo de seis celebridades que avanzarán a la etapa decisiva rumbo a la gran final.