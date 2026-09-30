Memo Schutz y su esposa protagonizan INCÓMODO momento en su visita a LCDLFM 2026, ¿celos por Brianda? VIDEO

La participación de Brianda Deyanara en ‘La casa de los famosos México’ generó mucha controversia por los supuestos intereses amorosos que tuvo con otros participantes.

El shippeo que más polémica generó fue el que tuvo con Memo Schutz, tomando en cuenta que él es casado y ya formó una familia.

Este vínculo con la influencer ahora estaría generando dudas sobre su matrimonio, pues durante la visita de Verónica, esposa de Memo, a la casa, un par de momentos llamaron especialmente la atención del público. ¿Hay conflicto entre la pareja?

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Memo Schutz se reencontró con su esposa, Verónica / Redes sociales

¿Por qué la esposa de Memo Schutz estuvo en La casa de los famosos México 2026?

Verónica Fonseca, la esposa de Memo Schutz, entró a ‘La casa de los famosos México’ como parte de las visitas especiales que recibieron los finalistas del reality, a unos días de la gran final.

El encuentro permitió que Memo pudiera reencontrarse con su esposa en una cena en compañía de familiares y amigos de los demás finalistas y hablar con ella sobre lo que ha ocurrido fuera de la casa durante el tiempo que lleva compitiendo.

Aunque el momento estuvo marcado por muestras de cariño entre la pareja, también hubo algunas conversaciones incómodas que se llevaron toda la atención.

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Memo Schutz y Verónica Fonseca / Redes sociales

¿Memo Schutz y su esposa discutieron por problemas económicos?

Durante la cena, la pareja tuvo una conversación acerca de los gastos que ha tenido la familia durante el tiempo que Memo ha estado dentro del reality.

El tema surgió debido a los gastos relacionados con la recuperación de su hijo, quien recientemente pasó por una cirugía mientras el comentarista se encontraba dentro de la casa. Memo explicó que incluso tuvo que pedir un préstamo para cubrir parte de estos gastos, mientras que Verónica le dijo que no había sido suficiente y que era necesario organizar mejor el dinero.

Memo siguió la conversación preguntándole si había llevado a sus hijos a ver la película de ‘Spider-Man’. En respuesta, su esposa mencionó que llevaba un registro en Excel de los gastos y señaló que había limitado las salidas con sus hijos para ahorrar.

Memo argumentó que no pensaba que pasaría tanto tiempo dentro del reality, pero su esposa recalcó que, desde un principio, debieron organizar el presupuesto tomando en cuenta la posibilidad de que llegara hasta la final.



“Aparte también tiene una muela picada” , dijo Verónica.

, dijo Verónica. “Sí, pero bueno, pues es que bueno, yo nunca pensé que iba a estar…", respondió Memo.

respondió Memo. “Está bien. Pero a lo que voy es que yo te decía, sentémonos, hagamos el Excel a que te quedas todo el tiempo, Guillermo, porque, o sea, súmale. Tengo un Excel, para que tú veas todo (...) Casi no los he sacado porque para no gastar. Ahorita sabes todo lo que esto implica, la verdad es que pobrecitos han estado muy encerrados”, replicó Verónica.

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Verónica Fonseca y Memo Schutz / Redes sociales

¿La esposa de Memo Schutz mostró celos por Brianda Deyanara?

Otro momento tenso de la velada ocurrió cuando Memo Schutz le preguntó a Verónica si había tenido oportunidad de conocer a Masad y Brianda Deyanara.

Verónica preguntó: “¿A Massad y a quién?”, por lo que Memo tuvo que aclararle que se refería a Brianda. Fue entonces cuando algunos seguidores notaron un cambio en la expresión de la esposa del comentarista, que interpretaron como una muestra de incomodidad o celos.

La reacción tomó relevancia debido a los rumores de un supuesto romance entre Memo y Brianda que surgieron durante su participación en el reality.

Sin embargo, hasta el momento, no existe una confirmación de que la expresión de Verónica haya sido provocada por celos.

Memo no fue el único habitante envuelto en estos rumores. Brianda también estuvo relacionada con Masad Altamimi y hasta Fede Vigevani.

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