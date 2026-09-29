Gema Garoa señalada de “envidiosa” con Karina Torres tras quejarse por dinámica en LCDLFM: “Eran más importantes”

La última semana de ‘La casa de los famosos México 2026’ comenzó con mucha polémica para Gema Garoa, una de las finalistas. Y es que la actriz fue tachada de “envidiosa” tras los comentarios que hizo sobre una dinámica. Te contamos qué pasó.

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Gema Garoa en polémica dentro de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Gema Garoa y la supuesta “envidia” que sintió tras dinámica en ‘La casa de los famosos México 2026’

Recientemente, la producción de ‘La casa de los famosos México 2026’ sorprendió a los finalistas con la visita de sus seres queridos. En el caso de Gema Garoa, pudo pasar unos minutos conversando con una amiga.

El emotivo momento también fue motivo de polémica. Luego de la experiencia, la actriz indicó que estaba muy feliz de haber visto a su familiar, pero que sentía que no había pasado mucho tiempo con ella. Afirmó que, a su consideración, sus demás compañeros pasaron más tiempo con sus seres queridos.

“No sé, igual y no (me dejaron platicar mucho tiempo). Como que sentí que las demás (visitas) eran más importantes. Me preocupa que no esté mi abuela” Gema Garoa

Ese Pérez, quien estaba platicando con Gema, la consoló y le dijo que todos habían tenido el mismo tiempo para ver a sus allegados. Pese a esto, la actriz insistió en que otros habitantes como Karina Torres sí “disfrutaron más” de la visita.

Por supuesto, las palabras de Garoa causaron mucha controversia en redes sociales. Algunos comentarios que se podían leer son:

“Gema cree que el mundo gira alrededor de ella”

“Esa vieja envidiosa dice ‘las demás visitas fueron más importantes que la mía’”

“Desde que ganó su pase (regalado por producción) en vez de disfrutar se la pasó tirando mie…”

“Si Gema va a un funeral, ella quiere ser la difunta”

“Qué flojera esa señora”

“La envidia”

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Gema hablando de cómo sintió que le dieron más importancia a las demás visitas que a la suya 💀🤡

JAJA WEY PERO ELLA NO ES ENVIDIOSA Y ASÍ 🤡😭 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/qNB3jAnWVz — David Arellano (@DavidHernare) September 29, 2026

¿Gema Garoa “vio feo” a Karina Torres en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Otra prueba de la supuesta envidia de Gema Garoa fue la mirada que le habría dado a Karina Torres durante una dinámica que hicieron hace algunos días. El clip del momento dura unos segundos y se puede ver cómo, aparentemente, la actriz le hace caras a la influencer.

Esto desató la molestia de muchos fans, ya que Garoa ha dicho ser muy amiga de Torres. Los internautas consideran que la celebridad solo buscó “colgarse” de la creadora de contenido para tratar de llegar a la gran final del reality.

“Esta cara es el reflejo de los verdaderos sentimientos de una persona que envidia a Karina, que envidia su luz, su carisma, y que envidia el hecho de que todos en la casa la estiman y quieren más que a ella. Ese es el verdadero problema de Gema”, dijo un usuario.

Gema ya es consciente de que la audiencia piensa que solo se “cuelga” de Karina, pues en su momento le mostraron algunas opiniones de la audiencia. En respuesta, simplemente ha bromeado con el asunto y ha dicho que todas sus acciones son para “aprovecharse” de Torres.

Gema Garoa le habría hecho caras a Karina Torres / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver la gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’?

La gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’ se llevará a cabo el próximo 4 de octubre, a las 8:30 pm. Se podrá ver por el canal de Las Estrellas y la plataforma de VIX. Los habitantes que quedan hasta este momento son:

Memo Schutz

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Gema Garoa

Ese Pérez

Yahir

Mariana

El miércoles 30 de septiembre se definirá el séptimo lugar. Al día siguiente, se anunciará el sexto lugar. Según se especula, la ganadora de la temporada sería Mariana por decisión de la producción. No obstante, nada está confirmado.

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