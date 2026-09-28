Paola Suárez comparte fuerte mensaje vs Gema Garoa tras ser exhibida de “colgarse” de la fama de Karina Torres

Desde su llegada a ‘La casa de los famosos México’, Karina Torres se posicionó como una de las favoritas para ganar el reality, sin embargo su amistad con personalidades como Gema Garoa y Ese Pérez provocaron que la gente no entendiera el por qué de su cercanía con dos personajes que han actuado de manera cuestionable con ‘la Perdida’, incluso lanzando comentarios en contra de ella por ser mujer trans.

Por supuesto, en el exterior sus íntimas como Evelyn ‘la Mamita’ Hernández o Paola Suárez, han salido a dar una que otra declaración que deja entrever la posición de Ese y Gema frente a las amigas de Karina Torres.

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Paola Suárez arremete en contra de Gema Garoa previo a la final de ‘LCDLFM’

Fiel a su estilo, Paolita Suárez aprovechó sus redes sociales para lanzar varias centellas en contra de Gema Garoa, participante que inició una amistad con Karina Torres desde el inicio del reality, y que en las últimas semanas ha compartido varios comentarios en contra de ‘la Perdida’.

Paolita compartió en sus historias el video de un influencer en el que explica todas las veces en las que Gema Garoa se ha “colgado” de Karina Torres y la manera en la que aprovechó el alcance de la influencer en redes sociales. Suárez además le dio like al video.

Como si no fuera suficiente, ‘la Patas’ también estuvo reposteando diferentes videos en los que se hacía evidente la manera en la que Karina era despreciada de una forma u otra por Garoa y Ese Pérez, dando a entender que ellos son los verdaderos villanos.

Los usuarios en redes sociales han declarado que Paola Suárez siempre vio las verdaderas intenciones de Gema Garoa y Ese Pérez, y que sin duda debería compartirlo con ‘la Licenciada’ una vez salga del encierro:



“La patas no se equivocó nunca”

“Lo más cag…., es que jamas pusieron en el cine todo lo que Gema y Ese hablaron de Karina. Ojalá ya de último expongan todo eso y se den cuenta que la neta si se colgaron y por eso están en la final”

“La Gema y el Ese son unos colgados y se sabe!”

historias de Paolita exponiendo cosas, quieren intentar funar a la que menos le importa ser funada, hasta subirá más para que sigan hablando!! #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/cHuV04VBxu — jhoa (@ocyyeaniccx) September 27, 2026

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Gema Garoa / Redes sociales

¿Qué le ha hecho Gema Garoa a Karina Torres en ‘La casa de los famosos México’?

Aunque al principio ambas empezaron como amigas en este juego, poco faltó para que los usuarios señalaran actitudes extrañas de Gema Garoa en contra de Karina Torres, quien consideraba había iniciado una amistad con ella y Ese Pérez.

Entre las principales molestias de los fanáticos de este reality y por lo cual la han llegado a llamar colgada están:

Gema Garoa y Karina Torres

Gema Garoa se ha reído de los comentarios transfóbicos en contra de Karina , casi todos hechos por Ese Pérez .

se ha reído de los comentarios transfóbicos en contra de , casi todos hechos por . La exclusión a Karina Torres de las estrategias, como cuando en una subasta tanto Garoa como Pérez prefirieron subir a alguien más antes que a ella, quitándole cualquier posibilidad de jugar.

de las estrategias, como cuando en una subasta tanto como prefirieron subir a alguien más antes que a ella, quitándole cualquier posibilidad de jugar. Las miradas de desagrado de Gema Garoa a Karina Torres, sobre todo cuando ‘la Perdida’ está interactuando con otros habitantes.

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Gema Garoa o Karina Torres, ¿quién puede ganar ‘La casa de los famosos México 2026’?

Aunque tanto Gema como Karina ya son finalistas de ‘La casa de los famosos México’, es importante señalar que la que tiene mucho más posibilidades de llevarse los 4 millones de pesos es Karina Torres.

Y es que además de su carisma y sus seguidores, en la encuesta Vaya Vaya publicada hace algunas horas, se mantiene como la más votada para ganar el reality con un 26% mientras que Gema apenas alcanza un 14%. Es importante considerar que esta encuesta es extraoficial por lo que los resultados no deben tomarse como cien por ciento fidedignos.

Por si fuera poco, hace algunos días un vidente compartió su predicción para la final de ‘La casa de los famosos México’, asegurando que es Karina Torres quien tiene grandes posibilidades de llevarse el triunfo y repetir el éxito de su amiga Wendy Guevara, ¿será?