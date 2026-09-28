‘La casa de los famosos México 2026’: ¿Yahir abandona la casa? Lo captan con maletas: “No puedo más” VIDEO

La gran final de ‘La casa de los famosos México’ 2026 está a unos cuantos días y los finalistas ya fueron definidos. Después de más de dos meses de convivencia entre los habitantes, algunos ya se han mostrado cansados y con ganas de regresar a casa para reencontrarse con sus familias.

Precisamente, uno de los que ya habló abiertamente de su hartazgo fue Yahir, quien incluso fue captado con sus maletas listo para irse, pese a que es uno de los habitantes que logró conseguir su pase a la gran final.

¿Yahir abandonará ‘La casa de los famosos México’ 2026? Te contamos lo que se sabe.

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Yahir / Instagram

¿Yahir se va de ‘La casa de los famosos México 2026’?

La versión de que Yahir estaría por abandonar la casa a pocos días de la gran final surgió a partir de un video en el que se le captó con su maleta afuera del confesionario.

Mientras esperaba a que se abriera la puerta, Karina Torres le preguntó al cantante si ya se iba, a lo que él respondió que sí, que se daba por vencido y que ya no los aguantaba más.

Sin embargo, todo se trató de una broma, pues tan pronto Yahir terminó de dar su respuesta, comenzó a reírse y Karina siguió con la dinámica. Al parecer, la maleta únicamente habría sido utilizada como parte de la broma para hacer creer que estaba por abandonar la competencia.

“Ya por vencido, no puedo más. No los aguanto más, ya fue.” Yahir

De esta manera, Yahir continúa en ‘La casa de los famosos México’ 2026 y disputará la gran final junto al resto de los habitantes que consiguieron su pase a la última semana.

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¿Quiénes son los finalistas de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Después de una semana en la que se definieron los finalistas por dinámicas y votos tanto de los habitantes como del público, quedaron definitidos quienes estarán en la semana final de ‘La casa de los famosos México’ 2026.



Mariana : ganó la competencia del primer finalista.

: ganó la competencia del primer finalista. Gema Garoa : ganó la dinámica de ‘carrera de patos’ para llegar a la semana final.

: ganó la dinámica de ‘carrera de patos’ para llegar a la semana final. Yahir : por votos de los habitantes.

: por votos de los habitantes. Karina Torres : por votos de los habitantes.

: por votos de los habitantes. Ernesto Laguardia : por votos del público.

: por votos del público. Memo Schutz : por votos del público.

: por votos del público. Ese Pérez: por votos del público.

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Finalistas ‘La casa de los famosos México’ 2026 / Instagram

¿Cuándo es la final de ‘La casa de los famosos México 2026’?

La gran final de ‘La casa de los famosos México’ 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 4 de octubre.

La transmisión comenzará a las 8:30 de la noche a través de ‘Las estrellas’ y ViX Premium. En esta gala se definirá quién ocupará el primer lugar y se llevará el premio de 4 millones de pesos.

En su reciente sesión de horóscopos, ‘la Güera de las Estrellas’ reveló quién sería el ganador de esta temporada de La casa de los famosos México.

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