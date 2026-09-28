‘La casa de los famosos México 2026’: La Güera de las estrellas revela quién sería el GANADOR del reality

‘La Güera de las estrellas’ ha realizado diferentes predicciones sobre lo que podría ocurrir dentro de ‘La casa de los famosos México’ 2026 y ahora volvió a hablar sobre el destino de los habitantes que lograron llegar a la recta final.

A unos cuantos días de la gran final, la astróloga lanzó una de las predicciones más esperadas para el reality: quién sería el habitante que apagaría las luces de la casa y se convertiría en el ganador de esta cuarta temporada.

¿Quién ganará ‘La casa de los famosos México’ 2026, según ‘la Güera de las Estrellas’?

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Habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2026 / Facebook

¿Qué dijo ‘la Güera de las estrellas’ sobre la eliminación de Brianda Deyanara de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Durante su sesión semanal en ‘El Heraldo de México’, ‘la Güera de las Estrellas’ abordó nuevamente el tema de ‘La casa de los famosos México’ 2026 y comenzó por hablar de Brianda Deyanara, quien se convirtió en la novena eliminada del reality.

Al respecto, la astróloga señaló que la salida de Brianda “ya se veía venir” y consideró que, desde su perspectiva, la participante no debió permanecer tanto tiempo en la casa, pues no generaba suficiente contenido ni resultaba tan entretenida como otros competidores.

También habló sobre el shippeo que surgió entre Brianda y Memo Schutz. ‘la Güera de las Estrellas’ rechazó esta relación y señaló que durante su estancia en la casa a Brianda la vincularon sentimentalmente con varias personas, algo que, desde su perspectiva, no era correcto, especialmente porque Memo es un hombre casado.

“Ayer salió Brianda, era de esperarse. Gracias por todo el contenido que diste, brianda. ¿Cuál? Ninguno. (...) Le hicieron a Brianda un caminito de hate de que había estado enamorando a todos los integrantes de la casa y terminó con un casado, que es Memo Schutz.” la Güera de las Estrellas

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la Güera de las Estrellas / Redes sociales

¿Quiénes son los finalistas favoritos de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Al hablar sobre los finalistas del reality, la astróloga también hizo referencia a los rumores que han surgido alrededor de esta temporada de ‘La casa de los famosos México’ 2026.

A partir de ello, señaló que sus finalistas favoritos para esta última semana son Ese Pérez, Gema Garoa y Mariana, quienes, desde su perspectiva, tendrían posibilidades de destacar en la recta final.

En el caso de Ese Pérez, ‘la Güera de las Estrellas mencionó los rumores que circulan en redes sociales sobre un supuesto padrinazgo por parte de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, como una de las versiones que explicarían su permanencia en el reality.

Respecto a Gema Garoa, hizo referencia a otro rumor que circula sobre la actriz y un supuesto vínculo sentimental con un productor del programa, situación que, según esta versión, podría favorecer su permanencia y convertirla en una de las favoritas.

Finalmente, la astróloga también colocó a Mariana entre sus favoritas para esta semana final.

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¿Quién sería el ganador de ‘La casa de los famosos México 2026’, según la Güera de las estrellas?

Respecto a quién saldría como ganador o ganadora de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ 2026, ‘la Güera de las Estrellas’ retomó la versión que recientemente compartió Maxine Woodside.

La periodista señaló que, según la versión que circula, todo estaría pactado para que Mariana se convierta en ganadora del reality. ‘La Güera de las Estrellas’ secundó esta versión y, más que lanzar una nueva predicción, coincidió con lo dicho por sobre el regreso de Mariana.

De acuerdo con la versión de Maxine Woodside, Mariana habría regresado a La casa de los famosos México con el objetivo de llegar hasta la final y convertirse en la ganadora de esta cuarta temporada.

Cabe señalar que se trata de una versión y una interpretación compartida por ambas figuras del entretenimiento y no es el resultado final de la competencia.

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