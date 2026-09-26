LCDLFM: Confirman “despido” de Memo Schutz como comentarista deportivo y las redes explotan | VIDEO

La participación de Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026 ha sido “sorprendente” para algunos, pero un tanto “aburrida” para otros. Conocido por formar parte del equipo de TUDN en diferentes transmisiones, ahora aseguran que su trabajo en la televisora... ¿corre peligro?

Memo Schutz es comentarista de TUDN / Redes sociales

¿Por qué acusan a Memo Schutz de ser “mueble” en La casa de los famosos México 2026?

La gran mayoría de habitantes en La casa de los famosos México 2026 han sido acusados de ser presuntos “muebles” y de no dar contenido suficiente para el entretenimiento del público.

Uno de los constantes señalados es Memo, a quien acusan de presuntamente no hacer nada y dormir, además de no tener una supuesta estrategia desde que inició su participación en el reality.

Cabe señalar que el debate alrededor de él ha ido creciendo, pues otros creen que es una de las únicas personas que se ha mantenido fiel a sus principios en el programa, acción que lo ha llevado hasta casi la semana final. Aquí algunos comentarios:



“ Siempre que hay fiesta, hay clips de Memo. Y todavía tienen el atrevimiento de llamarle mueble ”,

”, “ Los que critican a Memo por mueble ahorita andan ching*ndo porque está participando ” y,

” y, “ En realities dirán que Memo es mueble, pero en su chamba es increíble haciendo lo que mejor sabe hacer: comunicar! Es un ching*n Memo ”

¿Crees que Memo llegue a la final?

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¿Memo Schutz es mueble en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Memo Schutz fue despedido como comentarista de TUDN?

Aldo Rendón fue uno de los aliados y amigos de Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026, y tas la salida del stylist del reality, ha pedido apoyo al comentarista para que siga en competencia.

Recientemente, Rendón acudió a un programa con Antonio de Valdés y Enrique Burak, para poder hablar de Memo, desde su vida laboral, hasta su participación como habitante.

Fue ahí que aprovecharon en realizar un video y pedir votos para el comentarista, afirmando que ya había sido despedido (en tono de broma) de TUDN, pues Aldo se habría quedado con su trabajo:

Es verdad, ahora que Memo está ‘desempleado’ necesita más que nunca quedarse en la casa. Cuenta de Memo Schutz en “X”

Incluso, hasta Toño de Valdés entró en la broma y comenzó a agradecer a decisión de Aldo de estar en el lugar de Memo:

Aldo, te recibimos con mucho afecto, con mucho cariño, estamos muy contentos de tener a Aldo, hasta en el asiento de Schutz. Toño de Valdés

Cabe señalar que Memo Schutz NO ha sido despedido de TUDN , todo se trató solo de una broma de la propia cuenta del comentarista y analista deportivo.

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¡BRAVO, LO LOGRARON!



Es verdad, ahora que Memo está ‘desempleado’ necesita más que nunca quedarse en la casa.



Escúchenlos, ya si no es por nosotros, háganlo por ellos…



VOTACIONES ABIERTAS 21:30 A 00:00 HRS https://t.co/WQf821XgNi#lacasadelosfamososmx pic.twitter.com/NQA91XTWIa — Guillermo Schutz (@memo_schutz) September 26, 2026

¿Quién es Memo Schutz y cuál es su trayectoria?

Guillermo “Memo” Schutz es un periodista, comentarista y narrador deportivo mexicano que cuenta con más de 25 años de experiencia dentro de los medios de comunicación.

Durante su trayectoria se ha distinguido por su amplio conocimiento en disciplinas como el basquetbol, el futbol americano, el béisbol y otras ramas deportivas.

A lo largo de su carrera profesional, ha tenido la oportunidad de participar en la cobertura de importantes competencias internacionales, entre ellas los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo, el Super Bowl, las Finales de la NBA y la Serie Mundial de las Grandes Ligas, además de otros destacados eventos deportivos.

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