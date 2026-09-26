¿Masad destapa supuesto coqueteo entre Brianda y Memo Schutz? Hace inesperada confesión tras descubrir videos

Luego de que Masad fuera captado evadiendo a la prensa tras ser eliminado de La casa de los famosos México 2026, el árabe sigue generando controversia en el exterior; ahora al revivir su polémico shippeo con Brianda Deyanara, quien habría despertado interés en otro habitante. ¿No supera su shippeo? ¡Te contamos los detalles!

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Masad Altamimi hace revelación de Brianda y Memo Schutz. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Brianda y Masad dentro de La casa de los famosos México 2026?

Masad y Brianda Deyarana tuvieron cercana relación dentro de La casa de los famosos México 2026 desde que fueron seleccionados por Flor Vigna para tener una cena romántica en la primera semana. Con el paso de las semanas surgió un shippeo entre los habitantes que terminó en una drástica decisión por parte de la influencer.

En su última semana dentro del reality show 24/7, Masad tuvo la oportunidad de darle una cena romántica a Brianda, donde manifestó sus deseos de ir más allá de una amistad, lo que generó que la creadora de contenido le pidiera no crear un shippeo y solo concentrarse en su amistad, lo que generó un cambio de actitud del árabe durante sus últimos días en la competencia.

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Brianda Deyanara y Masad tiene cena romántica en La casa de los famosos México 2026 / YT: La Casa de los Famosos México

¿Masad destapa romance de Brianda y otro habitante de LCDLFM tras ser eliminado?

Ahora que Masad Altamimi ya fue eliminado de la competencia 24/7, el creador de contenido no se ha limitado a hablar sobre su participación en La casa de los famosos México a través de sus transmisiones en vivo. Sin embargo, una de sus confesiones que más llamó la atención fue la que hizo sobre Brianda Deyanara.

De acuerdo con el influencer, ahora que está fuera del reality, se ha percatado de algunos videos entre Brianda y Memo Schutz que podrían indicar un posible coqueteo entre los habitantes, situación que no apoya debido al estado sentimental de uno de ellos.

“Yo videos entre B y M. No M de Masad, M el de la casa de ahorita. Yo vi cosas raras cuando salí, es como molestia mía, pero no tengo problema con su vida. Yo soy respetuosos. M tiene esposa, hijos, es como, no mam*s”. Masad

Cabe mencionar que Masad no confirmó un romance entre los habitantes y tampoco dio los nombres explícitos de sus compañeros, pero su comentario fue entendido como una indirecta y generó debate en redes, pues mientras algunos apoyaron su teoría, otros aseguran que no supera el ‘rechazo’ de Brianda.

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¿Cómo fue la salida de Masad Altamimi de La casa de los famosos México?

Después del inesperado regreso de Aldo Rendón a La casa de los famosos México, los participantes nominados fueron convocados a la “sala de expulsión”, donde se expresaron abiertamente sobre sus sentimientos al estar en la cuerda floja del reality.

Galilea Montijo, como de costumbre, mencionó a los concursantes que volvían a la casa por una semana más. Karina Torres fue la primera en regresar con sus compañeros; luego le tocó a Mariana y, al final, Gema Garoa fue la última en bajar por las escaleras.

Así, fueron seleccionados Brianda y Masad para ascender al carrusel. La influencer expresó en varias oportunidades que sería eliminada, ya que nunca había estado en la placa. No obstante, logró salvarse y Masad tuvo que decir adiós al reality y a su shippeo.

Debido a que Brianda Deyanara y Memo Schutz permanecen dentro del reality, no han dado su postura sobre las declaraciones de Masad, pero la controversia puede reavivarse cuando La casa de los famosos México 2026 termine.

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