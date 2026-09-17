¿Brianda Deyanara miente? Caeli revela turbio pasado de la influencer tras participación en LCDLFM: VIDEO

A menos de 20 días de la gran final de ‘La casa de los famosos México 2026’, una de las favoritas del público, Brianda Deyanara, se enfrenta a fuertes acusaciones en su contra, mismas con las que los internautas ya empiezan a crear teorías que dejarían entrever que la chica dulce que hemos visto en el reality, es solo un personaje.

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¿Brianda Deyanara y Christian Nodal tuvieron alguna relación? / Redes sociales

¿Qué dijo Caeli de Brianda Deyanara y su polémica con una amiga?

Fue a través de sus redes sociales que la famosa influencer Caeli expuso detalles sobre el turbio pasado de Brianda Deyanara, mismo que conoció gracias a una de sus amigas más cercanas.

De acuerdo a Caeli, la habitante de ‘La casa de los famosos México’ habría tratado a su amiga de una manera muy cruel, siendo una mala persona con ella, incluso mencionando que lo que le hizo fue “maldad pura”.

“Yo tengo la imagen de Brianda, por lo que le hizo a mi amiga, de que es la mala de la escuela, la bully, y la que trata mal, la que se cree muchísimo, la que se cree mucho más que otras mujeres” Caeli

Caeli reveló además que cuando vio la participación de la influencer quedó un poco confundida, llegando incluso a pensar “¿quién es esta Brianda?”.

No mms que todos caímos y le compramos su papel de niña buena



Ya van un buen de gente que dice que no es lo que dice ser y gente que la conoce bien que fuerte 😮#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/Gab8eAVpnA — Las Rebeldes de Aaron Mercury (@LasRebeldesDeAa) September 16, 2026

La influencer comentó que le parecía que la imagen que Brianda estaba tratando de dar era la de la clásica “rubia tonta”, y que no le quedaba muy claro si todo se trataba de un personaje para quedar bien, o si realmente ya había cambiado y madurado luego de todos estos años.

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¿Brianda Deyanara al borde de la muerte antes de La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

Brianda Deyanara expuesta en redes sociales, ¿quién es realmente?

Además de la confesión de Caeli, en redes sociales también se han retomado las palabras de Nicola Porcella, quien hace algunos días reveló que Brianda Deyanara no es tan callada ni tan paciente como se muestra en ‘La casa’.

Por si fuera poco, también han salido a la luz videos viejos en los que se expone la manera en la que Brianda ha tratado a otros influencers, demostrando una actitud prepotente y déspota que dista mucho del “querubín” del reality.

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Brianda Deyanara confirmada en La casa de los famosos México / IG: lacasafamososmx

¿Por qué Brianda Deyanara no muestra su verdadera personalidad en ‘La casa de los famosos México’?

Aunque es usual que en este tipo de formatos televisivos, los personajes con carácter fuerte destaquen, e incluso se posicionen en el gusto del público, también existe el peligro de la inevitable y tan temible “funa”.

Es por eso que muchos internautas aseguran que Brianda Deyanara hizo de lado su verdadera personalidad de Regina George, para crear una narrativa diferente dentro de la competencia, y por supuesto, ganar ‘La casa de los famosos México 2026’, ¿será cierto?