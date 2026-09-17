¿Productora de LCDLFM confirmaría ‘fraude’ con Masad y Aarón Mercury? Rosa María Noguerón comparte polémico VIDEO

La reciente eliminación de Masad de La casa de los famosos México 2026 volvió a generar polémica entre los seguidores del reality, incluso llegó a ser comparada con la salida de Aarón Mercury durante la temporada pasada. La controversia creció aún más después de que Rosa María Noguerón, productora del programa, compartiera un video que describe... ¿fraude?, ¿será? Esto pasó.

Rosa María Noguerón acusada de fraude en La casa de los famosos México 2026 / FB: Rosa María Noguerón

¿Por qué comparan la eliminación de Masad en LCDLFM con la de Aarón Mercury en 2025?

Masad Altamimi fue eliminado de La casa de los famosos México 2026 el pasado domingo 13 de septiembre, en un hecho que fue polémico para muchos televidentes e internautas del programa.

A raíz de su salida, una buena parte del público afirmó que se trató de un presunto fraude, ya que en algunas encuestas hechas en redes sociales Masad aparecía con un alto porcentaje de votos.

Esta situación fue relacionada con Aarón Mercury y su eliminación en 2025, pues el influencer reunía millones de seguidores en sus redes sociales y fue tomado en cuenta por muchos como el posible ganador de la tercera edición. Sin embargo, fue el noveno eliminado y se quedó a una semana de la gran final.

¿Hubo fraude de la producción?

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¿Masad y Aarón Mercury eliminados por fraude? / Redes sociales

¿Rosa María Noguerón confirmaría fraude en eliminaciones de Masad y Aarón Mercury?

Todo comenzó con una publicación, difundida originalmente por La Radio Top, retomando declaraciones de la periodista de espectáculos Ana Laura Salazar, quien habría señalado presuntas irregularidades relacionadas con los votos que recibió Masad durante la competencia.

De acuerdo con la información retomada en la publicación, supuestamente el 80 por ciento de los votos registrados favorecían la permanencia de Masad, situación que habría sido considerada una anomalía durante la revisión del proceso. Según estos señalamientos, presuntamente el notario encargado de verificar la legalidad del concurso habría detectado dicha irregularidad y decidido “eliminar” al árabe.

Presunto fraude a Masad y Aarón Mercury / IG: laradiotop

Lo curioso llegó después, pues la propia productora ‘reposteó’ el contenido y muchos tomaron esa acción como una manera de “aceptar” lo que decía la publicación.

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Rosa María Noguerón sobre eliminación de Masad y Aarón Mercury / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Aarón Mercury a la reciente polémica de Rosa María Noguerón?

La reacción de Aarón Mercury no tardó en llegar. Después de enterarse de que la propia productora de La casa de los famosos México había compartido el contenido en sus redes sociales, el creador de contenido respondió:

Ora jaja y reposteado por la productora, nombreeee queda clarísimo que así es entonces, igual de claro como que el voto de la gente cuenta. Aarón Mercury

Sus palabras fueron interpretadas por algunos usuarios como una referencia directa a los cuestionamientos sobre las eliminaciones del reality.

Hasta el momento, Rosa María Noguerón no ha ofrecido una explicación pública sobre el motivo por el que compartió el contenido, además de que ya no aparecen públicos sus ‘reposteos’ de Instagram.

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