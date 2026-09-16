¿Wendy Guevara deja La casa de los famosos México? La influencer podría firmar con plataforma de streaming: VIDEO

Wendy Guevara continúa cosechando éxitos en su carrera profesional luego de haber ganado la primera edición de ‘La casa de los famosos México’, y en esta ocasión al parecer, podría firmar con la famosa plataforma de streaming, Netflix.

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Wendy Guevara / Redes sociales

Wendy Guevara, ¿se prepara para dejar La casa de los famosos México?

En una reciente entrevista, ‘la Perdida’ compartió que afortunadamente se mantiene con varios proyectos pendientes, y es que al termino de ‘La casa de los famosos México’, en donde es conductora, se “vienen cositas”:

“¡Súper bien! Terminando ‘La casa’ tenemos un programa y luego entro a un reality unos días”, dijo Wendy.

Aunque se le cuestionó acerca de los detalles de ambos proyectos, Wendy Guevara dijo que no podía revelar nada aún.

Respecto a su salida de Televisa aún no es un hecho, pues probablemente los programas en los que está trabajando se estén realizando bajo la cobertura de la famosa televisora.

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Wendy Guevara / Foto: Redes sociales

¿Wendy Guevara llegará a Netflix en 2027?

Cuando se le cuestionó a la influencer sobre si protagonizaría algún proyecto de Netflix, Guevara reveló que aún no hay nada concreto, sin embargo, confirmó que ella y su equipo sí han tenido acercamientos con ejecutivos de la plataforma de streaming y que ambas partes están interesadas en poder trabajar en conjunto.

“He tenido acercamientos con ellos y hemos tenido pláticas como juntas y eso, pero estamos viendo que hacemos con ellos” Wendy Guevara

De ser cierta la asociación entre Wendy y Netflix, se esperaría que el proyecto que trabajen juntos pudiera estar listo a mediados o finales del 2027.

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Wendy Guevara presumió una cinturita inesperada y sus amigas quedaron igual de impactadas. / Foto: Redes sociales

¿A qué se dedica Wendy Guevara actualmente?

Antes de su ingreso a la primera edición de ‘La casa de los famosos México’, Wendy ya era considerada como una de las influencers más populares en nuestro país, coleccionando varios miles de seguidores en sus diferentes redes sociales.

Sin embargo, tras su paso por el famoso reality y ante su indiscutible triunfo, ‘la Perdida’ ha sabido mantenerse vigente, logrando desempeñarse actualmente como conductora de televisión en ‘LCDLF’ y empresaria con la apertura de su primer restaurante, sin descuidar su faceta como influencer.

Por si fuera poco, también continúa con sus proyectos personales, como es el caso del pódcast que conduce junto a Nicola Porcella: “Cómplices del desmadre, quien respondió si dejaría su exclusividad en la televisora”.