La casa de los famosos México 2026: ¿Quiénes son los nominados del reality HOY, miércoles 16 de septiembre?

La recta final de La casa de los famosos México 2026 está más intensa que nunca. Este miércoles 16 de septiembre, los habitantes se enfrentan a una nominación clave que definirá la penúltima placa de la temporada y podría cambiar por completo el rumbo del juego rumbo a la gran final.

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Nominados de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Ese Pérez ya está nominado? Así lo mandó Mariana a la placa en La casa de los famosos México 2026

Antes de que iniciara la gala de nominación, Ese Pérez ya tenía asegurado un lugar en la placa de La casa de los famosos México 2026. La razón fue una decisión tomada por Mariana, quien aprovechó el beneficio obtenido como líder de la semana para enviar directamente a su compañero a la zona de riesgo.

La determinación llegó después de varios desacuerdos entre ambos relacionados con las estrategias del juego y el manejo del presupuesto semanal. Con este movimiento, Mariana no solo marcó distancia de Ese Pérez, sino que también dejó claro cuál es su postura rumbo a la recta final del reality, convirtiéndolo en el primer habitante confirmado en peligro de eliminación esta semana.

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¿Quiénes siguen en la competencia de La casa de los famosos México 2026?

Tras varias semanas de eliminaciones, abandonos y cambios inesperados, nueve habitantes continúan luchando por llegar a la gran final de La casa de los famosos México 2026.

Los famosos que siguen dentro de la competencia son:



Ernesto Laguardia

Karina Torres

Cynthia Klitbo

Brianda Deyanara

Ese Pérez

Memo Schutz

Yahir

Gema Garoa

Mariana

¿Quién tiene inmunidad y quiénes están en riesgo de nominación hoy en La casa de los famosos México?

La inmunidad de esta semana fue definida mediante una polémica subasta realizada en la Sala de los Acuerdos. En ella, los participantes tuvieron la oportunidad de comprar protección a cambio de sacrificar parte del presupuesto destinado a la comida.

Gema Garoa fue quien realizó la oferta más alta al comprometer el 100 por ciento del presupuesto semanal de alimentos. Gracias a ello consiguió la inmunidad y no podrá ser nominada.

Por otro lado, Mariana perdió el beneficio tradicional de protección que normalmente acompaña al liderazgo, por lo que sí puede subir a la placa esta semana. Hasta antes de la gala, los habitantes que podrían recibir votos son:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Cynthia Klitbo

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yahir

Mariana

Ese Pérez

Gema Garoa / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de La casa de los famosos México 2026 hoy 16 de septiembre?

En la TABLA de nominados queda así



Ernesto Laguardia

Karina Torres

Cynthia Klitbo

Memo Schutz

Ese

Mariana



Brianda y Yahir se quedan fuera de la placa.