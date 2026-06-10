Último eliminado de La casa de los famosos 2026: así quedó el Top 5 finalista: ¿a qué hora es la gran final

¡Se puso cardiaca la recta final! A solo horas de conocer al ganador de La casa de los famosos Telemundo 2026, un nuevo eliminado sorprendió al público y por fin quedó definido el Top 5 que competirá por los 200 mil dólares. Las encuestas ya tienen favorita, pero nada está dicho.

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La casa de los famosos Telemundo / Redes sociales

¿Quién fue el vigésimo eliminado de La casa de los famosos Telemundo 2026 HOY 10 de junio?

La tensión en La casa de los famosos Telemundo 2026 llegó a su punto más alto en la última gala de eliminación previa a la final. Tras semanas de estrategias, alianzas y polémicas, Stefano Piccioni fue eliminado del reality, quedándose a un paso de disputar el título.

La salida de Stefano Piccioni sorprendió a muchos seguidores de La casa de los famosos 2026, pues su nombre había sonado fuerte durante varias semanas. Sin embargo, el apoyo del público no fue suficiente y terminó convirtiéndose en el eliminado más reciente en la recta final.

Con este resultado, se confirmó oficialmente el Top 5 de finalistas de La casa de los famosos Telemundo 2026, quienes ahora están más cerca que nunca del premio millonario. Cabe destacar que Stefano Piccioni ya figuraba como uno de los últimos en intención de voto, con apenas el 2% del apoyo en algunas encuestas digitales.

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Stefano se coloca como sexto finalista de La casa de los famosos #stefano #lcdlf #lacasadelosfamosos pic.twitter.com/d0KB9EBCqU — Vaya Vaya (@vayavayatv) June 11, 2026

¿Quiénes son los finalistas de La casa de los famosos Telemundo 2026?

Con la eliminación de Stefano Piccioni y la salida previa de Horacio Pancheri, el reality dejó listo a su grupo de finalistas. Ellos son los famosos que lograron llegar a la última semana de La casa de los famosos Telemundo 2026:

Fabio

Yoridan

Josh

Celine Santos

Luis Coronel

Este Top 5 ha generado conversación constante en redes sociales, especialmente porque es una mujer contra cuatro hombres.

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¿Quién es el favorito para ganar La casa de los famosos Telemundo 2026?

Aunque la producción de La casa de los famosos Telemundo 2026 no revela resultados oficiales de votaciones, diversas encuestas en redes sociales ya dan una idea de quién podría ganar.

De acuerdo con un sondeo con más de 22 mil votos, el ranking quedaría así:



Celine Santos – 41%

Fabio – 39%

Luis Coronel – 6%

Josh – 5%

Yoridan – 3%

Estos números colocan a Celine Santos como la favorita del público para llevarse el triunfo en La casa de los famosos 2026, aunque la diferencia con Fabio es mínima, lo que podría dar un giro inesperado en la final.

¿A qué hora es la gran final de La casa de los famosos Telemundo 2026 y qué premio darán?

La gran final de La casa de los famosos Telemundo 2026 se llevará a cabo este 11 de junio, marcando el cierre de casi cuatro meses de programa en vivo.

La última gala comenzará a las 5:00 pm en México. La conducción estará a cargo de Jimena Gállego y Javier Poza, quienes guiarán al público hasta conocer al gran ganador.

El triunfador de La casa de los famosos 2026 se llevará: Un trofeo y 200 mil dólares (casi 3.5 millones de pesos mexicanos)

Además, se sumará a la lista de ganadores históricos de La casa de los famosos Telemundo, entre los que destacan



Alicia Machado

Ivonne Montero

Madison Anderson

Maripily Rivera y

Carlos “Caramelo” Cruz.