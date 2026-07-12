MasterChef México 24/7: ¿Quién es el noveno eliminado del reality HOY domingo 12 de julio?

Tras la polémica que surgió en redes luego de que se acusara a una participante de MasterChef México de ligar con menores y acosar a sus exparejas, el reality de cocina se alista para vivir una nueva gala de eliminación con varios de los cocineros favoritos en riesgo de ser eliminados. ¿Quién abandonará la competencia?

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¿Quién será el eliminado de MasterChef México? / Foto: Redes sociales

¿Quiénes son los participantes nominados HOY 12 de julio?

Luego de la salida de Diego de MasterChef México, el pasado domingo 5 de julio, la tensión sigue viva en la cocina. Esta semana, son nueve los participantes que se enfrentaran en una serie de retos culinarios para defender su estancia dentro de la competencia.

En comparación con galas anteriores, este domingo se enfrentan varios de los cocineros favoritos y controvertidos de la competencia, tal es el caso de Carmen e Ixdit, además de:



Nora Emmanuel Flor Ixdit Claudia Jazmín Camila Carmen Antrax

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MasterChef México 24/7: participante en riesgo de ser eliminados. / Redes sociales y canva

¿Cómo votar en MasterChef México 24/7 por tu cocinero favorito?

Debido a que la opinión del público juega un papel importante en esta emisión de MasterChef México, las votaciones pueden subir al balcón a uno de los cocineros con mandil negro, logrando que permanezca una semana más dentro de la competencia.

Para participar, solo tienes que ingresar a la página oficial de votaciones de TV Azteca; una vez dentro del sitio, tienes que elegir a tu participante favorito; es decir, a quien deseas seguir viendo dentro del reality show.

Cabe señalar que solo se permiten 10 votos diarios, los cuales se emiten dando clic en la opción ‘Enviar votos’. En caso de tener más de un cocinero favorito, los votos se pueden distribuir de la manera en que se prefiera.

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MasterChef México sigue causando controversia en redes. / Foto: Redes sociales

¿Quiénes son los participantes que permanecen dentro de MasterChef México 24/7?

Tras varias semanas de tensión, romance, y regaños; dentro de la competencia permanecen más de 10 cocineros, quienes diariamente pelean por un lugar en la gran final del reality:



Julio Vázquez

Anette Mihelle Núñez Malacara

Luis Alfonso Ramos Castillo

María del Carmen Fuentes León

Flor Ramírez González

Jhoana Jazmín Bernal Tapia

Camila Ángel Nello Villamar Carrillo “Antrax”

Daniela Parra

Emmanuel Chiang Carriles “Chiang”

Guillermo Alberto Palomino León “Ramahá”

Ixdit Aitxi Vega Melchor

Claudia Eloína Ruíz Méndez

Bruno Alonso Bautista Quintero

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