¿Zahie Téllez admitiría fraude en MasterChef México? La chef responde si ha hecho trampa, ¿en los veredictos?

Luego de que la chef Betty lanzó una fuerte crítica a MasterChef México 24/7, Zahie Téllez, actual juez del reality, habló sin filtros sobre los supuestos “favoritismos” durante su participación en el podcast conducido por Carlos Quirarte, quien fue parte de MasterChef Celebrity. ¿Admitió que hace trampa?

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Zahie Téllez se sincera sobre su participación en MasterChef México. / Redes sociales

¿Qué dijo Zahite Téllez sobre hacer trampa en MasterChef México?

Después de que Zahie Téllez hizo un fuerte regañó en MasterChef México 24/7, la chef se sinceró sobre los supuestos “favoritismos” con los que ha sido señalada en más de una ocasión en el reality de coicna.

De acuerdo con la juez, la única realidad del concurso se define a través del paladar del jurado, un factor que es imposible fingir ante las cámaras: “La gente ve un programa de televisión, pero no lo come; quien come somos nosotros, los jueces”.

Posteriormente, señaló que a través de su rostro las personas pueden confirmar sus palabras. “Jamás tú vas a poder, siendo juez, decir una mentira a la hora que estás probando algo; se nota en tu cara, está crudo, está malo, está ácido”, enfatizó.

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¿Zahie Téllez reconoce que ha hecho trampa en MasterChef México?

Asimismo, la experta cocina descartó cualquier inclinación personal hacia los concursantes. De acuerdo con Téllez, la mayoría de los participantes son desconocidos para los jueces, lo que permite que sus decisiones no sean tomadas a manera personal:

“Está muy cab**. Cuando la gente me dice ‘es que tiene favoritismos’, para empezar, te da igual quién gane porque no conoces a nadie”. Zahie Téllez

Cabe recordar que semanas atrás, Zahie Téllez también abordó el tema en el podcast de Mario Bezares; además de confesar un supuesto coqueteo de Poncho de Nigris, dejó claro que nadie puede ganar del reality solo por conquistarla:

“Por más de que lleguen y me conquisten, somos tres; si yo digo que sí y los otros no, se jodió el asunto”, contó entre risas.

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¿Zahie Téllez miente en MasterChef México? / IG: @plutarcohaza / @zahietellez

¿Quién es Zahie Téllez, juez de MasterChef México?

Zahie Téllez Mazatlán, Sinaloa , y ha logrado consolidarse como una de las figuras más importantes de la gastronomía contemporánea.

, y ha logrado consolidarse como una de las figuras más importantes de la Antes de dedicarse de lleno a la cocina, estudió las carreras de Economía y Ciencias Políticas.

y Posteriormente, viajó a Italia para formalizar, para hacer un diplomado en Gastronomía Italiana y una maestría en Cocina Italiana.

y una maestría en Su incorporación en MasterChef México le brindó al reality show un equilibrio entre la técnica y los sabores tradicionales, lo que la ha convertido en una de las personalidades favoritas pese a las críticas.

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