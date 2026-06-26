¿Participante de MasterChef 24/7 se embaraza? Presume ‘pancita’ y desata rumores: VIDEO

Tras los rumores de romance entre Pablo y Daniela Parra dentro de MasterChef México 24/7, dos cocineros han dejado al descubierto su romance; ahora, hasta se comienza a hablar de un “embarazo”. ¿De quién se trata? Te lo contamos.

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MasterChef México, nuevo romance. / Foto: Redes sociales

¿Quiénes son los cocineros que han dejado su romance al descubierto en MasterChef?

Desde el esperado estreno de MasterChef México que desató críticas, los televidentes se percataron de una notoria cercanía entre Michelle y Lancer, la cual fue creciendo con el paso de los días, tanto que ahora se habla de un “embarazo”.

En un inicio, Michelle y Lancer solo intercambiaban pequeñas muestras de afecto, pero con los días su cercanía fue creciendo; tras darse algunos besos, decidieron dar un paso más en su relación como compañeros de reality y ser novios.

Su relación no ha dejado de generar comentarios entre los usuarios y televidentes; mientras algunos señalan que no es un reality de amor, otros apoyan que haya surgido ese tipo de cariño dentro de la competencia de cocina.

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Lancer y Michelle en MasterChef México. / Redes sociales

¿Por qué se habla de un supuesto embarazo tras el romance de Michelle y Lancer?

En medio de las opiniones divididas que ha generado la cercanía entre Michelle y Lancer en MasterChef México, un nuevo clip fue difundido en la cuenta del reality show en el que se aprecia que la joven le muestra su estómago inflado a Lancer, quien no duda en bromear.

“Mira soy Jimmy Neutrón, pobrecita de mi pancita”, comenta Michelle a Lancer, quien responde: “Ay, esa bebé, creo que me pateó”.

De inmediato, el video adquirió notoriedad en redes, ya que en la descripción de la publicación se lee: “¿Michelle está embarazada o inflamada?”, lo que generó diversas reacciones: “Es la colitis”, “Sin comentarios” y “Parece enamorándonos”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

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¿Quiénes son Michelle y Lancer, los cocineros ‘enamorados’ de MasterChef 24/7?

Michelle Malacara:



De acuerdo con la página oficial de MasterChef México Michelle Malara, de 26 años , es una de las cocineras que encantó con su sazón a los chefs desde su primer platillo en el reality.

, es una de las cocineras que encantó con su sazón a los chefs desde su primer platillo en el reality. Se sabe que es odontóloga y modelo; sin embargo, busca demostrar la razón por la que fue elegida para ser parte del mundo de MasterChef.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención de los televidentes es su relación familiar con Diana Laura Núñez, exconcursante de Exatlón México, quien es su hermana.

Bruno Alonso Bautista Quintero:



Bruno Alonso Bautista Quintero es conocido en la cocina de MasterChef

A través de cuenta de TikTok , comparte contenido principalmente enfocado en relatos de terror y suspenso. Aunque también fue parte de Enamorándonos.

, comparte contenido principalmente enfocado en relatos de terror y suspenso. Aunque también fue parte de Actualmente tiene 36 años y más de 35 mil seguidores en redes. En el reality, se dio a conocer desde el primer día, tras protagionizar un incómodo momento con los chefs.

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