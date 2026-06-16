MasterChef México 24/7: Dos cocineros ya no ocultan su amor y protagonizan romántico momento: VIDEO

‘MasterChef México 24/7’ presenta un posible romance. En medio de todo el drama que ha causado la cercanía entre Daniela Parra y Pablo Villagrán, otros dos cocineros encienden la pasión y protagonizan un momento muy romántico. Te contamos los detalles.

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Lancer y Michelle encienden sospechas de romance / Redes sociales

Lancer y Michelle protagonizan romántico momento en ‘MasterChef México 24/7’

Casi desde el estreno de ‘MasterChef México 24/7’, muchos internautas han notado una cierta química entre Michelle y Lancer. Ambos tratan de estar juntos el mayor tiempo posible y él ha tenido detalles que no han pasado desapercibidos por el público.

Un ejemplo de ello fue cuando el modelo portó una camiseta con el nombre de ella. También se abrazan constantemente y hasta se llegaron a acostar en la misma cama.

Hace unas horas, los fans captaron a Lancer sentado en el comedor. En algún punto, Michelle se acerca y lo abraza por la espalda. Ante esto, la jala para que quede en su regazo. Aunque no se besaron, sí se quedaron varios segundos abrazados.

El momento fue notado por algunos participantes, quienes los felicitaron por su “amor”. Incluso, uno les dijo que eran “el ensamble perfecto” y le dijo al modelo que la “cuidara mucho”. El video del hecho se viralizó rápidamente y los fans han pedido que ya “oficialicen” su noviazgo.

Cabe destacar que, en su momento, ambos fueron cuestionados sobre su relación. Los dos concordaron en que “se están conociendo”. En el caso de la cocinera, admitió que era grato conocer “el otro lado de Lancer”, lejos de las polémicas que tuvo durante sus primeras semanas en el concurso.

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¿Qué está pasando con Daniela Parra y Pablo Villagrán en ‘MasterChef México 24/7’?

Otra “pareja” que ha dado mucho de qué hablar ha sido la de Daniela Parra y Pablo Villagrán. Si bien ambos insisten en que son solo amigos, la cercanía que han tenido ha despertado muchas sospechas.

Han sido muy criticados por, supuestamente, serle infieles a sus respectivas parejas. La novia de Pablo, Marianela, incluso acudió al programa para confrontarlo. En respuesta, el influencer se puso a la defensiva e insistió en que solo es amigo de Dani.

Por su parte, Diego Hopster, novio de Parra, admitió sentirse algo celoso. No obstante, dejó claro que no desconfía de ella. Daniela también le mandó un mensaje diciéndole que lo amaba y que no quería que se sintiera mal por esta situación.

Debido a todo esto, los cocineros se han planteado la idea de mantener cierta distancia para evitar la polémica. Villagrán es quien ha estado más reacia a esta idea. Asegura que su novia no debería desconfiar e insiste en que su amistad no debería acabar.

Daniela Parra y Pablo levantan sospechas de romance / Redes sociales

¿Quiénes son Lancer y Michelle de ‘MasterChef México 24/7’?

Este es el perfil de Lancer, participante de ‘MasterChef México 24/7’:

Bruno Alonso Bautista Quintero, mejor conocido como ‘Lancer’, es un influencer, modelo y exparticipante de ‘Enamorándonos’.

Tiene 36 años.

Tiene más de 35 mil seguidores en Instagram.

Causó mucha polémica por las peleas que protagonizó al inicio de MasterChef México 24/7.

Este es el perfil de Michelle, participante de ‘MasterChef México 24/7’:

Michelle Malacara es una odontóloga y creadora de contenido originaria de Coahuila.

Tiene 26 años.

Ha colaborado con varias marcas.

Su hermana es Diana Laura Núñez, exconcursante de Exatlón México.

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