Majo Aguilar regresa a la soltería tras presumir romance con Diego Bacter; asegura que vivió un “descalabro”

Hace tan solo unos meses, Majo Aguilar se dejó ver enamorada del músico Diego Bacter en una serie de fotografías, romance que parece haber terminado rápido, pues la cantante aseguro estar soltera. ¿Extraña a Gil Cerezo? Te contamos.

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Majo Aguilar regresa a la soltería. / IG: @majo__aguilar /

¿Cómo hablaba Majo Aguilar de su relación con Diego Bacter?

Poco después de confirmar el fin de su relación con Gil Cerezo, Majo Aguilar sorprendió al aparecer junto a un nuevo hombre en una serie de fotos. Aunque las imágenes generaron confusión al principio, la intérprete de “Cuéntame” abordó el tema en un encuentro con la prensa:

“Ya empecé una relación y estoy muy contenta. Ahí pongo de repente unos... Como que cortó la cara. Lo bonito es que se tiene que cuidar y no presionar nada. Y que sea todo tranquilo”, explicó.

En un principio no reveló su identidad, pero en nuevas fotos juntos quedó al descubierto que se trataba del músico Diego Bacter, con quien apareció en diversas publicaciones de su cuenta de Instagram.

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Diego Bacter era novio de Majo Aguilar y bajista de la banda mexicana Porter. / Redes sociales

¿Por qué Majo Aguilar terminó su relación con el músico Diego Bacter?

En un encuentro con la prensa, Majo Aguilar, quien se especula podría hacer un dueto con Emiliano Aguilar, compartió que se encuentra soltera pese a que hace unos meses compartió momentos junto al músico Diego Bacter y habló sobre su relación con los reporteros.

“Mi corazón siempre va a sentir amor; ya ahorita ya no tengo pareja, pero mi corazón siempre va a sentir amor. Estoy en gratitud absoluta por todo lo vivido. No sería humana si no hubiera vivido algún descalabro”. Majo Aguilar

Por otra parte, la hija de Antonio Aguilar Jr. aseguró que la música que hace está inspirada en sus experiencias propias: “Me gusta componer lo que va sintiendo mi corazón, lo que va sucediendo por ahí”, puntualizó; sin mencionar que su ruptura este relacionada con Gil Cerezo, con quien mantuvo una relación de 3 años en el pasado.

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¡Majo Aguilar ASEGURA que la COLABORACIÓN con Emiliano Aguilar sigue en pie! ¿Te emociona escucharlos juntos?#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut #SaleElSolTV pic.twitter.com/lUeD9eF7VN — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) July 29, 2026

¿Quién es el músico Diego Bacter, exnovio de Majo Aguilar?

Diego Rangel , conocido artísticamente como Diego Rangel, es un músico mexicano que forma parte de la banda Porter desde 2004.

, conocido artísticamente como Diego Rangel, es un músico mexicano que forma parte de la desde 2004. Porter es una banda que se originó en Guadalajara, Jalisco , en 2004 y es considerada una de las propuestas más influyentes del rock mexicano durante el año 2000. Su estilo se basa en combinar dream pop, rock psicodélico y matices electrónicos.

, en 2004 y es considerada una de las propuestas más influyentes del rock mexicano durante el año 2000. Su estilo se basa en combinar dream pop, rock psicodélico y matices electrónicos. Su trabajo en la agrupación no lo es todo, ya que también se ha desarrollado como compositor y comunicólogo, lo que le ha permitido impulsar proyectos musicales en solitario.

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