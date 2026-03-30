Majo Aguilar explota tras pregunta sobre Ángela Aguilar: ¿despotrica vs. la boda de su prima? “Ridícula” VIDEO

La cantante Majo Aguilar protagonizó una nueva polémica y es que durante su interacción con la prensa una reportera le realizó una pregunta que derivó en el enojo de la artista, ¿por su prima Ángela Aguilar?, ¿qué pasó? Te revelamos todos los detalles.

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Majo Aguilar pierde la paciencia ante reportera y así respondió en evento. / IG: @majo__aguilar / @angela_aguilar_

¿Cómo llegó Majo Aguilar al evento de El diablo viste a la moda 2?

La llegada de Majo Aguilar a un evento de cine no pasó desapercibida. La cantante se presentó a un acto inspirado en la famosa película El diablo viste a la moda 2, protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, y los invitados se reunieron en la Casa Azul de Frida Kahlo, espacio emblemático ubicado en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

La cantante mexicana iba con prisa y no se quería detener ante la prensa porque no quería estorbar en el paso de acceso de la entrada. Sin embargo, habló de su encuentro con las actrices de la película, lo que calificó como “increíble porque está muy buena la película”.

Respecto a su con próximo concierto en el Auditorio Nacional, programado para el 13 de noviembre, la cantautora destacó que aún no comienza con los ensayos, pero espera que haya un lleno total en el emblemático Coloso de Reforma.

“No he empezado los ensayos, pero hay muchas sorpresas. Ojalá que se llene. Cumplir mis sueños y estoy muy contenta con esto”, destacó la cantante de temas como “Me voy a llorar”, “Hoja en blanco”, “Quiero un amor” y “Nada de ti” en un encuentro con medios en el que estuvo presente TVNotas.

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Majo Aguilar explotó contra una reportera. / IG: @majo__aguilar / @emiliano_aguilar.t

¿Qué pasó entre Majo Aguilar y la reportera tras pregunta sobre la boda de Ángela Aguilar?

Majo Aguilar ya había sido cuestionada sobre la boda de su prima Ángela Aguilar con Christian Nodal, prevista para mayo. En ese momento, la cantante dejó clara su postura al respecto, al señalar que no tenía información sobre la celebración y que prefería no involucrarse en temas ajenos. “No sabemos nada”, destacó, al tiempo que explicó que su intención es mantenerse enfocada en su propia carrera.

La intérprete también detalló que su decisión responde a una forma de respeto hacia los demás. “A mí me gusta hablar de mí, no es por algo egoísta, sino porque cuando me preguntan, no solo de mi prima, sino de cualquier otra persona, no me meto porque no me corresponde”, señaló, marcando una línea clara sobre los temas que prefiere abordar públicamente.

Sin embargo, durante su reciente aparición en el evento de El diablo viste a la moda 2, una nueva pregunta sobre el mismo tema volvió a colocarla en el centro de la polémica.

En medio de su encuentro con la prensa en la que estuvo presente TVNotas, una reportera le cuestionó: “¿Vas a cantar el ‘Ave María’ en la boda de tu prima?”, lo que generó una reacción inmediata por parte de la cantante. Ante esto, Majo Aguilar respondió:

“Ay, qué ridícula pregunta, perdón”. Majo Aguilar.

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Majo Aguilar explota contra pregunta sobre Ángela Aguilar. / IG: @majo__aguilar / @angela_aguilar_

¿Quién es Majo Aguilar?

Majo Aguilar es una cantante y compositora nacida el 7 de junio de 1994 en la Ciudad de México. Forma parte de una familia con tradición en la música mexicana, siendo nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Su propuesta artística se ha desarrollado dentro del género ranchero-mariachi, donde ha construido su propio camino dentro de la industria musical.

Inició su trayectoria discográfica con el EP “Tributo” (2017), un proyecto dedicado a sus abuelos, y posteriormente lanzó “Soy” (2019), en el que participó como autora de varios temas. En 2021 presentó el sencillo “No voy a llorar”, que formó parte de su álbum “Mi herencia, mi sangre” y alcanzó el primer lugar en la lista Mexico Popular Airplay de Billboard. Más adelante, en 2023, dio a conocer el álbum “Se canta con el corazón (Deluxe)”, compuesto por trece canciones.

A lo largo de su carrera, ha sido nominada en dos ocasiones al Latin Grammy en la categoría de Mejor álbum de música ranchera-mariachi, en 2022 y 2023. Actualmente forma parte de Universal Music Group y ha llevado su música a escenarios en México y Estados Unidos, incluyendo presentaciones como su participación en el Lunario del Auditorio Nacional, donde recibió un reconocimiento por las ventas de su sencillo.

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