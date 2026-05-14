Alejandra Ávalos destapa si tiene una relación con René Franco tras beso viral: ¿Quieren tener un hijo juntos?

Alejandra Ávalos terminó con los rumores y aclaró si mantiene una relación oficial con René Franco, luego de que ambos se dieron un apasionado beso durante un video, te contamos los detalles.

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Alejandra Ávalos responde si tiene una relación con René Franco. / Facebook: Alejandra Ávalos

¿Cómo iniciaron los rumores de romance entre Alejandra Ávalos y René Franco?

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, René Franco explicó que la historia entre ellos no es nueva. “Tuvimos un crush en Big Brother 2005, un shippeo del que la gente habló mucho hace 21 años”, recordó entre risas.

“Me encuentro a Alejandra Ávalos y la entrevisto con respecto a su concierto de Juan Gabriel, pero todo falló porque resulta que donde hubo fuego, cenizas quedan, amigo. Esperemos no se vuelva un escándalo”, dijo el conductor.

Posteirormente a René Franco y Alejandra Ávalos se les observó cantando juntos “Cómo te va mi amor”, tema popularizado por Pandora, mientras ambos aparecen sonrientes y compartiendo bromas durante la interpretación.

En medio de la canción, René Franco sorprendió al acercarse a Alejandra Ávalos para darle dos besos en la boca. La actriz reaccionó entre risas y lanzó: “¿Te quedaste con las ganas?”. Sin detenerse, el conductor respondió: “Pero fuerte, ya diles la verdad que una vez nos besamos en un estacionamiento”. La confesión provocó todavía más sorpresa cuando Ávalos confirmó el comentario sin rodeos: “Sí, una vez nos besamos”.

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¿Alejandra Ávalos y René Franco son pareja? Se filtran fotos de sus besos. / Captura de pantalla

¿Alejandra Ávalos confirma romance con René Franco?

La cantante y actriz Alejandra Ávalos habló sobre la relación que mantiene actualmente con René Franco y confirmó que ambos están compartiendo tiempo juntos desde un lugar de cariño y cercanía. Luego de los comentarios que surgieron tras el video en el que aparecieron besándose y cantando juntos, la actriz decidió aclarar cómo es el vínculo entre ambos.

“Estamos saliendo, con mucho amor, con cariño, con respeto, porque nos queremos desde hace muchos años y pues nos gusta estar juntos”, expresó Ávalos durante una entrevista con De primera mano al referirse a esta etapa que vive junto al conductor.

La cantante explicó que, más allá de ponerle una etiqueta específica a la relación, ambos han preferido disfrutar el momento y convivir desde la confianza que han construido con el paso del tiempo.

Incluso, Alejandra Ávalos confesó que no busca definir exactamente qué título tiene lo que vive actualmente con René Franco. “Ya no tiene nombre porque ya no sé cómo ponerle, vas viviendo tu presente y te sientes a gusto con alguien, pues, ¿qué haces? Vivirlo, ¿no? Vivir, no sé cómo se llame eso, pero vivir feliz y contenta”, comentó la actriz.

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Alejandra Ávalos habla de René Franco y revela si planean tener hijos juntos. / Captura de pantalla

¿Alejandra Ávalos quiere tener un hijo con René Franco?

Alejandra Ávalos también fue cuestionada sobre la posibilidad de dar un paso más en su relación con René Franco, incluyendo si entre sus planes estaría formar una familia. Durante el encuentro con medios, la actriz respondió de manera reservada, aunque dejó claro que actualmente ambos disfrutan la etapa que viven juntos.

Ávalos explicó que la relación se basa en afinidad, respeto y admiración mutua, elementos que, según dijo, han fortalecido el vínculo entre ambos desde hace tiempo. La cantante comentó que tanto ella como René Franco entienden perfectamente el medio en el que trabajan y eso les ha permitido convivir desde la confianza y el apoyo profesional.

“René y yo tenemos una relación linda, no digo que sea para siempre, pero es lo que es en el presente y nos gusta estar juntos, es una persona que yo admiro y respeto, él respeta mi profesión y sabe a lo que nos dedicamos, hay mucha afinidad. Eso ya después (el futuro embarazo), será una sorpresa para todos”, puntualizó Alejandra Ávalos, de 57 años, al ser cuestionada sobre la posibilidad de tener hijos junto al conductor.

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