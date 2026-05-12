Alejandro Fernández abre su mansión y enseña hasta el rincón más íntimo: ¡De obras de arte a puro lujo! VIDEO

Alejandro Fernández y Karla Laveaga abrieron las puertas de su casa, mostrando sus espacios más íntimos y dejando boquiabiertos a más de uno por los lujos en la mansión, ¿qué dijo el cantante? Te contamos todos los detalles.

No te pierdas: Alex Fernández revela terrible enfermedad que lo deja sin poder cantar: “No podía ni hablar”, dice

Alejandro Fernández enseña su refugio familiar y causa revuelo con los detalles de su casa. / Redes sociales

¿Quién diseñó la casa de Alejandro Fernández y Karla Laveaga?

Alejandro Fernández y su pareja, Karla Laveaga, mostraron su residencia ubicada en Guadalajara, Jalisco, en un recorrido realizado para la revista Architectural Digest México y Latinoamérica. En esta presentación compartieron distintos espacios de la vivienda, donde se observa la presencia del diseño mexicano en la arquitectura y la ambientación del hogar.

La casa fue diseñada por el arquitecto Andrés Casillas, quien fue discípulo del arquitecto Luis Barragán. El proyecto integra elementos característicos de la arquitectura mexicana en cada rincón de la propiedad.

No te pierdas: ¡No es Camila Fernández! Ella es América, su melliza; ¿cómo es su vida fuera del escenario?

Alejandro Fernández abre las puertas de su casa y muestra su rincón más especial con Karla Laveaga. / IG: @karlaveaga / @alexoficial

¿Cómo es la casa de Alejandro Fernández y Karla Laveaga?

Alejandro Fernández y Karla Laveaga mostraron distintos espacios de su casa, comenzando por el recibidor, donde enseñaron varias obras y cuadros colocados en las paredes. Más adelante, recorrieron la sala principal, un espacio que cuenta con chimenea, sillones en tonos neutros y un piano. El cantante explicó que ese lugar suele ser especial para él porque ahí ha recibido a colegas que le han presentado canciones o donde simplemente pasan noches escuchando música.

“Muy especial porque en muchas ocasiones han venido colegas en donde me han presentado canciones o simplemente en donde hemos querido pasar alguna noche escuchando música”, comentó.

Aunque señaló que él no toca el piano, explicó que sus hijos Alejandro, Emiliano y Valentina sí lo utilizan, por lo que también se convierte en un punto de reunión familiar. En otra zona de la casa mostraron una sala con vista hacia el exterior para observar la lluvia, además de un boceto de Diego Rivera que, según contó, fue un regalo del nieto del pintor.

Durante el recorrido también enseñaron distintos espacios decorados con tonos café, madera y detalles oscuros. En el comedor principal destaca una mesa de madera rodeada de sillas, lugar donde acostumbran reunirse para celebrar fechas importantes en familia. En otra área de la casa hay una obra de David Bowie acompañada de recuerdos de viajes que han realizado juntos.

Alejandro Fernández / Redes sociales

Más adelante llegaron a la terraza, donde se observan áreas para sentarse, hamacas traídas de Medellín, Colombia, así como un comedor menos formal destinado a reuniones y carnes asadas. También habló del fire pit ubicado en la terraza y añadió: “A una de mis nietas le encanta la fogata”. Además, mostraron la cocina, equipada con acabados oscuros, madera y distintos instrumentos y electrodomésticos integrados al diseño.

Uno de los espacios que más llamó la atención fue la habitación principal, donde predominan los tonos oscuros, una gran cama y distintos espejos alrededor del cuarto. En el baño, de tonos claros y amplios espejos, se observa una silla de barbería donde, según muestran las imágenes, suelen cortarle el cabello al cantante. Cerca de esa zona también aparece uno de sus gatos caminando por el lugar.

Además, enseñaron el jardín con alberca y otra área de convivencia donde reciben invitados. “Bueno, y llegamos, yo creo que al lugar estrella de la casa. Pues aquí recibo a todos los invitados. Lo que tratamos de hacer aquí en este espacio es rescatar lo mexicano”, expresó Alejandro al mostrar la cantina y otra sala de televisión integrada con los jardines y el agua. En otro momento también mostró un oso de peluche hecho con ropa de su padre, Vicente Fernández.

“Mi mamá tuvo un detalle que cuando falleció mi papá agarró la ropa que usaba y con su ropa mandó a hacer estos ositos. Esto era de un short que usaba que era como cargo y pues siempre lo tengo en la cama o aquí acompañándome”, relató el cantante de “No”, “Me hace tanto bien” y “Canta corazón”.

No te pierdas: Camila Fernández abre su corazón y confiesa el duro momento que sufrió tras embarazo ectópico: “Le sufrí”

La casa de Alejandro Fernández: cómo son la terraza, la cocina y la habitación del cantante. / Redes sociales

¿A cuánto asciende la fortuna de Alejandro Fernández?

La trayectoria de Alejandro Fernández dentro de la música regional mexicana y el pop latino también se ha reflejado en su patrimonio. De acuerdo con el sitio especializado Celebrity Net Worth, el cantante mexicano presuntamente cuenta con una fortuna estimada en 20 millones de dólares, cifra ligada a sus años de carrera artística, giras internacionales y ventas de discos. A lo largo de su trayectoria, el intérprete ha logrado colocar millones de álbumes en distintos países y mantenerse vigente en la industria musical.

Según la misma publicación, Alejandro Fernández ha vendido más de 30 millones de discos en todo el mundo, posicionándose como uno de los artistas latinos con mayores ventas. Además de sus producciones musicales, también ha recibido reconocimientos como premios Grammy Latinos y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, obtenida en 2005. Su carrera ha abarcado tanto la música ranchera como el pop latino, géneros con los que ha desarrollado gran parte de su trayectoria artística.

No te pierdas: Alex Fernández aclara si su papá Alejandro Fernández estaba “pasado de copas” en su concierto ¡así reaccionó!

Alejandro Fernández y Karla Laveaga mostraron su lujoso hogar. / IG: @karlaveaga / @alexoficial

¿Quién es Karla Laveaga, pareja de Alejandro Fernández?

Karla Laveaga es originaria de Guadalajara, Jalisco, y nació el 20 de septiembre de 1991. Además de desarrollarse como modelo, creadora de contenido e influencer, también cuenta con estudios en Diseño de Interiores. A lo largo de los años ha construido presencia en redes sociales compartiendo contenido relacionado con fotografía, viajes y estilo de vida, temas que la han mantenido cercana a sus seguidores.

Su relación con Alejandro Fernández comenzó en 2008, luego de que ambos se conocieran en una cafetería de Guadalajara. Fue hasta 2011 cuando decidieron hacer público su romance, el cual se mantuvo durante varios años entre viajes, eventos y apariciones juntos. Aunque en 2019 atravesaron una separación, retomaron su relación en 2021 y desde entonces han continuado compartiendo distintos momentos tanto personales como profesionales.

No te pierdas: Alejandro Fernández recuerda a su papá, Vicente Fernández, con desgarrador mensaje en su cumpleaños 86