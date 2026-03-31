Camila Fernández abre su corazón y confiesa el duro momento que sufrió tras embarazo ectópico: “Le sufrí”

La cantante Camila Fernández compartió un episodio personal al revelar que atravesó un embarazo ectópico, una situación que puso sobre la mesa preguntas sobre su salud y sus planes a futuro, ¿qué dijo la integrante de la dinastía Fernández? Te revelamos los detalles.

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¡Momento difícil! Camila Fernández habla de su embarazo ectópico. / Redes sociales

¿Qué es un embarazo ectópico?

El embarazo ectópico es una condición en la que el óvulo fecundado se desarrolla fuera de la matriz o útero, de acuerdo con información de MedlinePlus. En un embarazo habitual, el óvulo viaja a través de las trompas de Falopio hasta el útero, donde continúa su desarrollo; sin embargo, cuando este desplazamiento se bloquea o se retrasa, puede implantarse en otro lugar, lo que da origen a este tipo de embarazo.

Esta condición puede generar distintos síntomas que varían dependiendo de cada caso y de si existen complicaciones. Entre los signos más frecuentes se encuentran:



Sangrado vaginal anormal

Cólico leve en un lado de la pelvis

Ausencia de periodos

Dolor en la parte inferior del abdomen o en la zona de la pelvis

En situaciones donde el embarazo ectópico presenta una ruptura y provoca sangrado interno, los síntomas pueden intensificarse y requerir atención inmediata. En estos casos, se pueden presentar:



Desmayo o sensación de desmayo

Presión intensa en el recto

Presión arterial baja

Dolor en el área del hombro

Dolor agudo, súbito e intenso en la parte inferior del abdomen,

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La cantante Camila Fernández revela que atravesó un embarazo ectópico. / Redes sociales

¿Qué dijo Camila Fernández destapa sobre su embarazo ectópico?

La cantante Camila Fernández compartió en entrevista con Ventaneando que atravesó un embarazo ectópico, una experiencia que formó parte reciente de su vida personal y de salud, además, explicó que este proceso implicó atención médica constante y seguimiento posterior.

A partir de esto, la participante de la tercera temporada de Juego de voces 2026 señaló que continúa con revisiones periódicas como parte de su proceso de recuperación, mientras retoma su rutina con normalidad. Sus declaraciones se suman a la conversación pública sobre su vida personal, la cual ha compartido de manera puntual en distintos espacios.

“Tuve un embarazo ectópico que se me complicó también después y me estoy nivelando de todo eso, me estoy haciendo estudios cada tanto y ya estoy bien como para empezar a hacer la tarea”. Camila Fernández.

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Camila Fernández y su esposo sufrieron un embarazo ectópico. / Redes sociales

¿Camila Fernández quiere tener más hijos?

Camila Fernández habló sobre sus planes a futuro y dejó ver que, pese a la experiencia que vivió con un embarazo ectópico, mantiene su deseo de ampliar su familia. La intérprete, quien está casada con Francisco Barba, compartió que continúa enfocada en su proceso personal mientras contempla la posibilidad de tener más hijos.

“Tampoco es como que me gustó decirlo mucho porque le sufrí bastante y las hormonas son tu peor enemigo, me fue muy mal, pero ahorita ahí voy agarrando carrera. Mi esposo es charro, pues ni modo, a montarlo, sigo rezando por mi milagrito y si pasa, pues les hablo”. Camila Fernández.

Actualmente Camila Fernández y su esposo tienen una hija en común de cinco años, y la cantante ha señalado que continúa con revisiones médicas mientras retoma su rutina. Sus declaraciones reflejan cómo, a pesar de lo vivido, mantiene abierta la posibilidad de volver a convertirse en madre.

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