Walo Silvas, de la MS, cuenta fuerte momento de su infancia en Juego de voces 3: “Intentó quitarse la vida”

El cantante Walo Silvas, integrante de la Banda MS y participante de la tercera temporada de Juego de voces, compartió recientemente un episodio personal que marcó su vida. Durante su intervención en el programa, el intérprete habló sobre uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado, un testimonio que ha despertado interés entre quienes siguen su trayectoria.

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Walo Silvas compartió en televisión un momento de su infancia que vivió junto a su familia. / Redes sociales

Walo Silvas, de la Banda MS, se une a Juego de voces 3

La tercera temporada de Juego de voces girará en torno a una dinámica donde hermanos se enfrentarán directamente sobre el escenario, integrados en dos equipos que competirán a lo largo del programa. En esta edición, las presentaciones musicales estarán acompañadas de momentos en los que los participantes dedicarán canciones entre sí, dentro de un formato que plantea encuentros directos entre familiares.

Los equipos quedan conformados de la siguiente manera:

Los Consentidos:



Jorge D’Alessio

Camila Fernández

Mayte Lascurain

José Luis Roma

Esteban Silvas

Los Favoritos:



Ernesto D’Alessio

Alex Fernández

Isabel Lascurain

Raúl Roma

Walo Silvas

La conducción estará a cargo nuevamente de Angélica Vale, quien regresa por tercera ocasión al programa. En esta entrega, además de los enfrentamientos musicales, se incorporan nuevas dinámicas que acompañarán el desarrollo de cada emisión.

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Walo Silvas comparte experiencia de su niñez y recuerda momentos familiares en Juego de voces 3. / Redes sociales

¿Qué recuerdo marcó la vida de Walo Silvas, vocalista de la Banda MS?

Durante el segmento conocido como “momento angelical” en Juego de voces, los hermanos Silvas compartieron recuerdos de su infancia frente al público. En ese espacio, Walo Silvas habló sobre las experiencias que marcaron su crecimiento y la dinámica familiar que vivieron desde temprana edad.

“La parte que me hizo fuerte fue nuestro abuelo que mucho tiempo fue como nuestro papá y gracias a él comimos por mucho tiempo. Pasamos muchos momentos como familia difíciles”, expresó, al referirse a la figura de su abuelo dentro de su historia personal y al papel que desempeñó en su formación.

El cantante recordó situaciones que ocurrieron durante su niñez y que forman parte de esos recuerdos. “A mí me tocó ver el proceso de mi mamá, desde que yo estaba chico, de cuatro, cinco o seis años. Ella tres veces intentó quitarse la vida junto con sus hijos. A mí me tocó despertarme en la madrugada con el olor a gas porque ella abrió la llave de la estufa por situaciones”, compartió.

Finalmente Walo Silvas habló sobre el presente y cómo interpreta esos momentos desde su experiencia actual. “Pero gracias a Dios aquí estamos, Dios nos levantó, nos hizo fuertes y hasta el día de hoy nos ha sostenido”, dijo durante su participación en el programa.

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¡Lo cuenta todo! Walo Silvas recuerda episodio de su infancia. / Redes sociales

¿Quién es Walo Silvas, vocalista de la Banda MS?

Walo Silvas es un cantante y compositor mexicano nacido el 16 de mayo de 1977 en Mazatlán, Sinaloa. Es conocido por formar parte de Banda MS, proyecto al que se integró en 2003 y con el que ha desarrollado su trayectoria dentro del regional mexicano.

Con la agrupación ha participado en la grabación de distintos materiales discográficos, entre ellos *No Podrás*, su primer lanzamiento en 2004, así como producciones posteriores como *Escuela de Rancho* y *La Mejor Versión de Mí*. A lo largo de los años, su trabajo ha estado ligado a las actividades musicales de la banda, tanto en estudio como en presentaciones en vivo.

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