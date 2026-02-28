¿Walo Silva deja Banda MS? Confirma proyecto con Río Roma en Juego de voces y desata dudas

La nueva temporada de Juego de voces está por comenzar y ya genera conversación en redes sociales. En medio de los anuncios oficiales, uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Walo Silva, vocalista de Banda MS. El cantante participará junto a su hermano Esteban, lo que detonó búsquedas relacionadas con su permanencia en la agrupación.

Muere integrante de la Banda MS / Redes sociales

¿Walo Silva deja Banda MS por su nuevo proyecto en televisión?

Tras confirmarse su participación en el reality, usuarios comenzaron a preguntar en buscadores si Walo dejará Banda MS. La agrupación, originaria de Mazatlán, Sinaloa, se ha consolidado como una de las más representativas del regional mexicano en los últimos años, y el intérprete ha sido una de sus voces principales.

El anuncio se realizó durante una transmisión en vivo en las cuentas oficiales del programa, donde se reveló que Walo y su hermano Esteban Silvas serán la tercera pareja confirmada para esta edición. La noticia se sumó a la participación de otros hermanos del medio artístico.

Hasta el momento no existe un comunicado oficial por parte de Banda MS ni del propio cantante que indique una separación del grupo. Tampoco se ha informado sobre cambios en la alineación de la banda. La participación en el programa televisivo se presenta como una actividad paralela a su carrera musical.

¿Quiénes son los hermanos que participarán en Juego de voces 2026?

La nueva temporada de Juego de voces tendrá como concepto principal la rivalidad entre hermanos. Entre los primeros confirmados están Río Roma, integrado por Raúl y José Luis, quienes aceptaron enfrentarse en esta dinámica televisiva.

También se anunció la participación de Ernesto y Jorge D’Alessio, quienes forman parte de una conocida familia del espectáculo. Con la incorporación de los hermanos Silvas, el programa suma perfiles ligados tanto al pop como al regional mexicano.

En el caso de Walo y Esteban, ambos tienen trayectoria dentro del género regional, aunque con caminos distintos. La producción del programa adelantó que cada participante deberá defender su propio estilo sobre el escenario, lo que implicará presentaciones individuales y dinámicas de competencia directa.

El formato plantea que, pese al vínculo familiar, cada uno buscará destacar por cuenta propia en las distintas galas. La transmisión está prevista para iniciar el 22 de marzo y se espera que en los próximos días se revelen más nombres que completarán el elenco.

Juego de voces regresa con una tercera temporada. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Esteban Silvas y cuál es su trayectoria musical?

Mientras Walo ha desarrollado gran parte de su carrera dentro de Banda MS, Esteban Silvas ha construido un recorrido independiente. Formó parte de la Banda Rancho Viejo de Benny Camacho y posteriormente decidió emprender un proyecto como solista.

En 2023 lanzó el sencillo “No Vuelvas a Mirarme”, tema que marcó el inicio formal de esta nueva etapa profesional. Desde entonces ha trabajado en la consolidación de su identidad artística dentro del regional mexicano.

Su participación en Juego de voces representará una oportunidad para presentarse ante una audiencia distinta a la habitual de los conciertos y presentaciones en vivo. El programa reunirá a figuras con experiencia en escenarios masivos y trayectorias consolidadas en distintos géneros.

