José Luis, de Río Roma, ahora habla de boda e hijos ¡tras rechazar ese plan con Sherlyn! ¿Siempre sí?

José Luis, del dueto Río Roma, confesó que, a pesar de no ser bueno para el compromiso en cuestiones del amor, ya quiere sentar cabeza e incluso ya tiene ganas de ser papá. Es curioso, porque justamente en 2019, cuando anduvo con Sherlyn, no hubo compatibilidad entre ellos, ya que la actriz quería casarse y tener hijos.

¿Qué dijo José Luis de Río Roma de por qué no funcionó su relación con Sherlyn?

El cantante José Luis de Río Roma aseguró tenerle un gran cariño a Sherlyn, pero reconoce que su camino no era a su lado:

“Simplemente no era ahí y ya, pero yo la quiero mucho y me encanta que esté muy bien con su bebé. Ahorita sí quiero tener hijos. Deseo mínimo 2. Este instinto de la paternidad llega en cierto momento. Es algo que el alma te pide cuando tú ya estás en un momento de consciencia. La edad también influye”, dijo José Luis.

¿La boda de Raúl de Río Roma hizo que José Luis quisiera casarse y formar familia?

Hace 2 meses, su hermano Raúl, con quien conforma el dueto Río Roma, contrajo matrimonio y eso animó a José Luis a dar ese paso.

“Ahora sí tengo ganas de casarme. Ya he estirado la liga, pero durísimo. No he sido mujeriego, pero sí enamorado. En este momento no hay pareja. Llevo más de 3 años soltero oficialmente. Eso sí, nada solo. Sin embargo, en eso estamos. He estado tanto tiempo así porque no soy muy bueno para el compromiso, pero ahorita sí quiero. Le echaré muchas ganas para estar en una relación bonita”.

Aunque ahora él quiere formar una familia, tal como lo deseaba Sherlyn cuando eran pareja, el intérprete de temas como “Mi persona favorita” descartó una reconciliación con la actriz y dijo que ya no la buscaría. “No, no. Si me la encuentro, la abrazo mucho. La verdad es que ya no tengo contacto con ella… pero como amigos sí”.

¿Por qué Río Roma no se separa? José Luis explica la clave tras 15 años juntos

Este 2026, Río Roma conmemora su aniversario 15 y ya tienen varios planes para celebrar con todo su público de México y Latinoamérica. José Luis nos dijo que, a diferencia de otras bandas, han decidido que, a pesar de que han tenido problemas, jamás se van a separar y nos contó cómo le han hecho para no desintegrarse. “La clave ha sido la paciencia, como la que yo le tengo a Raúl en todo. Por ejemplo, me desespera que es muy impuntual, pero obviamente está el amor de hermanos y la empatía de hacer las cosas para que él esté feliz, y viceversa”.

“Es normal que tengas desencuentros o desacuerdos, y más cuando es tu familia, pero nosotros hicimos Río Roma para siempre. Yo le puedo hacer un disco a Raúl, donde solo él cante mariachi, o yo saque mi producción como cantautor, que lo tengo pendiente, pero eso nunca va a hacer que Río Roma se separe o se acabe”.

Para concluir, nos adelantó que, entre los planes para celebrar estos 15 años, viene un nuevo álbum y seguirán con su gira Bendito desamor. Además, José Luis funge como consejero en la Sociedad de Autores y Compositores de México, por lo que tiene que estar al pendiente de los compromisos propios de este cargo. “Sí somos flojos los artistas, pero la música y las canciones nos han dado tanto, que lo menos que podemos hacer es tratar de regresarles un poco a la sociedad y a los autores nuevos”.

José Luis Roma y Raúl Roma / IG: @rioromamx

¿Cómo fue la historia de amor entre José Luis de Río Roma y Sherlyn? Romance, ruptura y diferencias por hijos

Se conocieron a mediados de 2018 y se dio el flechazo. Aunque querían mantener en secreto su noviazgo, en diciembre de ese año los cachamos muy románticos en la playa en Cancún. En enero de 2019 confirmaron su relación con una foto en Londres, pero un mes después nos enteramos de que, aunque ellos negaron esta versión, terminaron, ya que supuestamente ella quería comprometerse y tener hijos, mientras que él no estaba preparado para dar ese paso.

En octubre de 2019 se filtraron unas conversaciones en las que supuestamente la actriz comentaba que le había encontrado unos juguetes sexuales a José Luis, y que estaba confundida porque aparentemente él le decía que la amaba, pero que quería estar solo, y que él deseaba tener hijos hasta dentro de 2 años.

José Luis Roma y Raúl Roma

¿Quiénes fueron las parejas de José Luis de Río Roma tras terminar con Sherlyn?

A finales de 2019, a 7 meses de haber terminado con Sherlyn, lo vimos en la playa muy cariñoso con otra chica.

También en 2019 se rumoró que anduvo con Ximena Córdoba ya que se les vio en una cena en Polanco, pero ninguno confirmó si hubo una relación.

Tuvo un romance con Gabriela Prieto Díaz Infante, ella ya había sido su novia antes de Sherlyn, pero trascendió que retomaron su relación por un tiempo en 2020.

Río Roma cumple 15 años de carrera: la historia del dueto que nunca se separó

En 2008 Josel y Raúl iniciaron el dueto de corte regional mexicano romántico.

Saltaron a la popularidad en 2011, al conformar Río Roma y lanzar su disco Al fin te encontré.

Sus temas han sido utilizados para comerciales y bandas sonoras de telenovelas como La fuerza del destino, La gata, La tempestad, El color de la pasión y Vino el amor, entre otras.

En 2015 fueron coaches del reality Me pongo de pie.

Han publicado 5 producciones discográficas y han compuesto canciones para artistas de la talla de Alejandro Fernández, Alejandra Guzmán, María José, Ha-ash, Yuri, Thalía y Yuridia, entre otros.

