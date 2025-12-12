Sherlyn presume su drástico cambio de imagen y ¡luce un cuerpazo en redes! FOTO

Sherlyn sorprendió a sus seguidores al compartir que, después de una temporada en la que dejó de cuidar su alimentación para consentirse con antojos, decidió hacer un cambio importante en su estilo de vida.

La actriz y conductora, quien actualmente forma parte del programa “Desiguales” en Univision y reside en Miami, habló abiertamente sobre el proceso personal que la llevó a recuperar su bienestar y sentirse nuevamente cómoda con su cuerpo.

A través de sus redes sociales, la también actriz confesó que por varios meses se permitió ciertos antojos y descuidos, hasta que un día notó que su ropa ya no le quedaba igual. Ese momento se convirtió en el impulso que necesitaba para buscar ayuda profesional y retomar hábitos más saludables. Su determinación la llevó a viajar a México para ponerse en manos de un especialista reconocido entre las celebridades.

Sherlyn presume su pérdida de peso tras someterse a dieta y retomar el ejercicio. / Redes sociales

¿Qué hizo Sherlyn para cambiar su imagen?

Sherlyn explicó que acudió al consultorio del famoso doctor José Luis Dorado, especialista en nutrición y obesidad, cuyos pacientes también incluyen a figuras como Mariana Botas, Briggitte Bozzo y Karime Pindter.

La actriz aseguró que su visita fue decisiva para entender cuáles eran los ajustes necesarios en su alimentación y en su porcentaje de grasa y músculo.

“He perdido 7 kilos de hace no mucho eh, dos meses y medio, y me siento muy bien porque la verdad no sé en qué momento me dejé ir como gorda en tobogán. Ya saben, una comidita por aquí, un vinito por aquí y por allá, y cuando menos me di cuenta ya no me entraban los jeans”, contó de manera honesta.

¿Cuántos kilos bajó Sherlyn?

Sherlyn reveló que, gracias a la dieta guiada por el especialista, logró bajar 7 kilos en dos meses y medio, un resultado que la tiene motivada y orgullosa.

Sherlyn explicó que el especialista le indicó que debía reducir grasa corporal y aumentar masa muscular para lograr un equilibrio saludable:

“El doctor a cargo de mi tratamiento me dijo: hay que bajar el porcentaje de grasa y subir porcentaje de músculo, y me siento muy contenta. Me falta todavía, pero me siento cómoda con cómo me veo en el espejo”.

Aunque reconoce que aún no llega a su meta final, asegura que este avance la inspira a seguir con disciplina y enfoque.

¿Qué ejercicio retomó Sherlyn y cómo ha transformado su bienestar

Además de modificar su alimentación, Sherlyn explicó que retomó una actividad física que había abandonado desde hace años: el yoga.

“Me metí a hacer yoga, yo hacía yoga hace mucho tiempo, pero de unos años para acá me hice súper floja y dejé de hacer todo el ejercicio posible. Ahora retomé el ejercicio y me siento muy contenta porque me está cambiando no solo el hecho de que estoy bajando de peso, sino que me siento muy fuerte, siento que estoy ganando músculo y me siento muy contenta. Me gusta hacer ejercicio”, afirmó.

La actriz concluyó que su transformación no solo es estética, sino emocional y energética, y que hoy disfruta más que nunca sentirse activa, fuerte y saludable.

