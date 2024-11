Sherlyn denuncia bullying escolar y lanza un contundente mensaje a los padres

La actriz Sherlyn, conocida por sus papeles en exitosas telenovelas como ‘Clase 406', ‘Una familia con suerte’ y ‘Amores verdaderos’, suele compartir en redes sociales los momentos más felices de su vida como mamá. Sin embargo, este jueves la intérprete hizo una pausa en su contenido habitual para hablar de un tema delicado que ha estado enfrentando en su familia: el acoso escolar.

Sherlyn confiesa que han sido días complicados

A través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de cuatro millones de seguidores, Sherlyn abrió su corazón y compartió la difícil situación que ha vivido recientemente en su casa.

“Han sido un par de días complicados, cosas de mamás”, reconoció la actriz de 39 años, quien recientemente hizo una participación especial en la telenovela ‘Papás por conveniencia’.

Todo comenzó cuando Sherlyn recibió una llamada del colegio. Al principio, la actriz trató de minimizar el incidente.

“La verdad es que no le di tanta importancia porque son niños y, aunque es algo que no debería pasar, pensé ‘bueno, a veces pasa’”. Sherlyn

Sherlyn posando seria / Facebook: Sherlyn

Sherlyn habla del acoso escolar en su familia

No obstante, la situación dio un giro cuando Sherlyn cuando conoció lo que pasó en colegio directamente y descubrió un detalle alarmante que ocurrió entre los niños.

“Resulta que no fue alguien nuevo. Resulta que el que lo mordió fue justamente el que lo molestó todo el año pasado”, reveló Sherlyn, visiblemente preocupada. Esto la llevó a tomar acción inmediata, decidiendo acudir personalmente al colegio para abordar el problema.

“Requiero que se tomen medidas porque no me siento tranquila”, expresó Sherlyn, subrayando su preocupación. La respuesta que recibió al intentar dialogar con los otros padres de familia involucrados en la situación fue decepcionante: “No será la primera ni la última vez. Son cosas de niños”.

Sherlyn confesó que mediados del año podría continuar su proceso para ser madre / Instagram: @sherlyny

Sherlyn pide que no se normalice ningún tipo de agresión

En su mensaje, Sherlyn alertó a sus seguidores sobre los peligros de minimizar este tipo de situaciones y la importancia de no normalizar el acoso escolar.

“Me decían ‘sí, es una mordida pero no es tan grave’. Sí, sí es muy grave porque el autoconcepto, la autoestima de los niños, la seguridad, la van adquiriendo en los primeros años de edad”. Sherlyn

Sherlyn enfatizó que es fundamental que los niños aprendan a distinguir entre amistad y agresión: “Si yo le digo a mi hijo: ‘Bueno, te mordió pero es tu amigo’. No, no, quien te hace daño no es tu amigo, quien te lastima físicamente no es tu amigo, quien te ofende no es tu amigo, quien te lastima no es tu amigo y no hay que normalizar eso”.

La actriz concluyó su mensaje con una reflexión sobre la importancia de estar atentos como padres y educadores para prevenir estas conductas. “No podemos normalizar eso y tenemos que tener los oídos abiertos para poner atención en esas cosas”, advirtió Sherlyn.

“Porque después normalizas eso y al rato, cuando llegue la niña que el novio la trató mal, va a decir ‘era normal porque así me obligaban en la escuela a compartir como si fuera algo normal’”. Sherlyn

La publicación de Sherlyn ha generado un gran eco entre sus seguidores, quienes aplaudieron su valentía al compartir su experiencia y alzar la voz contra el bullying, un problema que afecta a miles de niños en todo el mundo. Con su mensaje, la actriz ha dado un paso importante para visibilizar el acoso escolar y fomentar el diálogo sobre la importancia de proteger el bienestar emocional de la población infantil.

