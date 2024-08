Sherlyn pausa su sueño de ser madre por segunda ocasión, pero no descarta la adopción

A inicios de este año, Sherlyn González, mejor conocida en el medio artístico solo como Sherlyn, reveló su deseo de convertirse en madre nuevamente, por lo que se sometió a otro tratamiento de fecundación in vitro para tener un segundo bebé.

Mediante sus redes sociales, la actriz compartía con orgullo este procedimiento, con la esperanza de cumplir su sueño. Desafortunadamente, el tratamiento no funcionó.

En su momento, la famosa admitió que dudaba en seguir este proceso, admitiendo que le dejó muchas secuelas físicas y, principalmente, emocionales.

“Son procesos duros. Son procesos caros. Son procesos que requieren mucho temple… De pronto yo volteo y veo a mi hijo, que está completamente sano, increíble, bien y digo: ‘Bueno, no estiremos tanto la liga’”, expresó hace algunos meses.

Recordemos que la actriz de ‘Clase 406' tuvo a su primer hijo mediante inseminación artificial.

Sherlyn posando seria / Facebook: Sherlyn

No te pierdas: ¿Chessman entrará a ‘La casa de los famosos México’ para enfrentar a Adrián Marcelo?

Sherlyn descarta volver a ser madre ahora

En un reciente encuentro con la prensa, la celebridad reconoció que, si bien le gustaría ser madre nuevamente, ahora prefiere enfocarse en cuidar y disfrutar de su hijo.

“Pues sí se me antoja, pero no se está dando. Creo que el intento de este año fue un intento importante y que de pronto dices, bueno, cuando intentas y de pronto las cosas no salen, pues uno tiene que estar enfocado en lo que sí tenemos, en que tengo un hijo perfectamente sano, feliz y risueño, increíble” Sherlyn

Asimismo, recordó todo lo que vivió durante los tratamientos previos a los que se sometió para intentar cumplir su objetivo.

“No son procedimientos ni sencillos hormonalmente, ni baratos, ni emocionalmente. O sea, es mucho. Yo me tenía que salir de la cena hasta que mis amigas me picotearan la panza, mi hermana, mi mamá. Subes de peso, la verdad es que no me fue tan grave porque pues dos, tres kilos. No estuvo tan grave”, expresó.

También relató que ha recibido mensajes de la clínica para preguntarle si le gustaría intentarlo de nuevo: “Me llegaron un par de mensajes de la clínica de aquí de México de: '¿Qué onda?’, que si lo vamos a intentar otra vez. Y la verdad es que, leídos, en visto y listo. Más adelante ya veremos”, indicó.

Checa: Sherlyn revela la poderosa razón por la que se fue de México

¿Sherlyn considera la adopción?

Para finalizar con la conversación, Sherlyn contó que no descarta convertirse en madre nuevamente mediante otros métodos como la adopción. No obstante, dejó en claro que, por ahora, solo quiere disfrutar de su hijo.

“Si ya me voy a meter al tema de adoptar, puedo esperar a que Andrés esté más grande. La prisa o las ganas de tener otro bebé era para que crecieran más o menos juntos y que a mí como mujer me diera chance físicamente de tener otro hijo”, concluyó.

Mira: Sherlyn ¡con todo! Llama “ineptos” a los que tachan a su hijo de “maleducado”