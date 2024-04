Sherlyn revela la poderosa razón por la que se fue de México

Sherlyn será parte de la nueva telenovela de la productora Rosy Ocampo, la cual lleva por nombre ‘Papás por conveniencia’.

La actriz comentó que se encuentra en cambios de imagen para comenzar las grabaciones junto a José Ron, Ariadne Díaz, Daniela Luján, Martín Ricca, Miguel Martínez y María Chacón.

La famosa fue captada por el reportero Edén Dorantes a su salida de la televisora de San Ángel y ahí confesó que se siente muy feliz por regresar a los melodramas.

“Me siento muy contenta con los proyectos. Todos me tienen muy emocionada. Ha sido un año muy movido y he podido elegir proyectos que me hacen feliz. Ahora haré una novela de nostalgia y que, aparte, como he trabajado con ella (Rosy Ocampo), sabe el tipo de personajes que me gustan. Además, es un personaje tan cuidado, tan bien escrito, con mi director favorito”.