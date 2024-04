Poncho de Nigris re reclama a Marcela por celos en pleno en vivo: “Eso ya es infidelidad”

Poncho De Nigris protagononiza una nueva polémica con Marcela Mistral, debido a que recientemente compartió una transmisión en vivo en la que compartió un acalorada discusión de celos con su esposa.

Todo comenzó en una transmisión, donde compartían con sus seguidores la decoración de su nueva residencia ubicada en una zona exclusiva Nuevo León.

En dicha transmisión, ambos recordaron cuando se conocieron, pero a Poncho de Nigris le llamó la atención que Marcela le compartió su teléfono celular, siendo que aún tenía pareja.

Marcela Mistral se defendió asegurando que le dio su teléfono, pero no porque estuviera interesa en él, pero Poncho de Nigris no le creyó.

Instagram

Checa: Adrián Di Monte paga las compras de su nueva novia; según Sandra Itzel, a ella le contaba hasta el papel

“Qué mal que con novio me diste tu teléfono ¿Tenías novio y me diste tu teléfono y sabías que era un cabr0n? Tú ya sabías. Eso ya es infidelidad”, reclamó Poncho de Nigris

Marcela Mistral asegura que no coqueteó con él

La influencer se defendió y aseguró que en realidad ella no le pasó su número para salir con él. De hecho asegura que cuando se dio cuenta que Poncho si quería ligar, ella marcó su distancia por respeto a su pareja.

“Tú me estabas enganchando con unas marcas de camas de bronceando no sé que rollo. Además yo ni te conocía, pero cuando vi tus intenciones dije pinto mi raya. Hasta me dijiste ‘¿O te pegan?’ y te dije pues sí.”

Checa: Maribel Guardia nuevamente de luto; despide a querido familiar: “Ya tengo dos ángeles en el cielo”

Marcela habló acerca de la estrategia de las mujeres dentro de LCDLFM. / Instagram: @zamora.photostudio

“Dar tu teléfono a un vato hermoso, atractivo, mamad0 con buen sentido del humor y que era el mejor conductor de Multimedios en su momento, todas querían andar conmigo para ser famosas, es infidelidad” Poncho de Nigris

“Yo no te di mi teléfono. Te lo dio mi asistente. Además no te lo di para casarme contigo”, expresó.

¿A poco te gustaría que yo le pase mi teléfono a una chava, y te diga es que me dijo que es por algo de trabajo”, siguió Poncho, mientras Marcela insistía en que ella jamás le coqueteó.

¿Será una reacción de celos o se pusieron de acuerdo para seguir facturando con los videos?

En TVNotas te contamos cuánto podrían ganar los influencers con las vistas de sus videos. En enero Poncho y su mamá tuvieron un pleito en TikTok. ¿Cuánto ganó Poncho de Nigris y su mamá doña Lety por su pelea viral en TikTok?

En general, un video puede dejar entre.01 a .05 dólares por cada mil reproducciones. En las batallas se discute un tema por cinco minutos. Mientras lo hacen, sus seguidores les mandan regalos, como rosas, castillos, gorras y animales. Cada regalo tiene un valor económico y refleja la preferencia.

Poncho y su mamá llegaron a recibir regalos de más de cien mil monedas cada uno. La suma de la monetización por los primeros cinco minutos se aproxima a 300 mil pesos. La transmisión total del en vivo duró poco más de 45 minutos, durante la cual se hicieron cuatro batallas entre madre e hijo. Todo esto es depositado a las cuentas personales de cada influencer.

Checa: Maribel Guardia nuevamente de luto; despide a querido familiar: “Ya tengo dos ángeles en el cielo”