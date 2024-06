Sherlyn confiesa que está dudando en volver a ser madre por segunda ocasión

A inicios de 2024, Sherlyn reveló que estaba dispuesta a convertirse en madre por segunda ocasión. En ese momento, la actriz confesó que estaba convencida de someterse a otro tratamiento de fecundación in vitro para poder tener un segundo bebé.

La famosa también documentó parte del procedimiento que estaba llevando para volver a ser madre. Sin embargo, desafortunadamente dicho tratamiento no funcionó, por lo que su proceso de ser madre tuvo que ser pausado por el momento.

Ahora, Sherlyn fue captada por varios medios de comunicación a las afueras de Televisa. Dicha entrevista fue retomada por el reportero Edén Dorantes y allí fue cuestionada si sigue en sus planes darle un hermanito a su hijo.

La actriz de 38 años también señaló que si no toma una decisión este año, asegurará cerrar el tema y no volverá a intentarlo más.

“Ahorita como que digo ‘híjole, no sé si me siento lista para volver a intentarlo porque probablemente no se vuelva a dar’. Son procesos duros, son procesos caros, son procesos que requieren mucho temple… de pronto yo volteo y veo a mi hijo, que está completamente sano, increíble, bien y digo ‘bueno, no estiremos tanto la liga’. Este es el último año que doy para tomar esa decisión; si no lo llevo a cabo este año, se cierra la fábrica”.