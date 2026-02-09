Sherlyn, tras sufrir la muerte de su hermano, lo revive a su hermano con IA y su hijo ¡se confunde!

Durante años, Sherlyn ha hablado con honestidad sobre los momentos más duros de su vida, pero recientemente un tema que parecía cerrado volvió a sacudirla emocionalmente. El nombre de su hermano Oliver volvió a ocupar titulares luego de que la actriz revelara que “volvió” mediante Inteligencia Artificial.

¿Cómo murió el hermano de Sherlyn y qué se supo realmente sobre su fallecimiento?

El hermano de Sherlyn, Olivier, murió a los 27 años en San Luis Potosí. En un primer momento, la noticia que recibió la familia apuntaba a un accidente automovilístico; sin embargo, horas después se confirmó que se trató de un suicidio.

De acuerdo con los reportes oficiales, la causa de muerte fue “insuficiencia respiratoria aguda, secundaria, asfixia mecánica”, provocada por la obstrucción de algún objeto. El cuerpo no presentaba signos de violencia y tampoco se encontró algún mensaje de despedida, lo que hizo aún más difícil de procesar la situación para sus seres queridos.

En aquel momento, Sherlyn pidió respeto para su familia y dejó claro el dolor que atravesaban sus padres y su hermana, quien además estaba embarazada.

“Nada más agradecerle a toda la gente, ahorita que es un momento muy difícil para toda la familia, y pedirles mucha oración a todos, no sé ni qué decir… pedir en la manera de lo posible respeto… mis papás igual ahorita están atravesando por un momento difícil” Sherlyn

Estas palabras reflejaban no solo el shock de la pérdida, sino también el desconcierto que suele rodear los casos de suicidio, especialmente cuando no hay señales evidentes previas.

¿Qué contó Sherlyn años después sobre la personalidad y los últimos días de Oliver?

Tiempo después, Sherlyn decidió hablar con mayor profundidad del tema en una entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin, donde compartió detalles íntimos que pocas veces se habían conocido públicamente.

La actriz reveló que días antes de su muerte, Oliver viajó a la Ciudad de México para convivir con la familia y acompañarlos a un momento muy especial: el ultrasonido de su sobrino.

“Días antes vino a México al ultrasonido de Diego mi sobrino. Fuimos juntos mi hermano, mi hermana y yo al ultrasonido el día que nos decían si era niño o niña… Después regresó a San Luis Potosí, allá fue el tema y ya, pude llorar después de varios días”, relató.

Sherlyn también fue contundente al explicar que su hermano no mostraba señales claras de una depresión severa o pensamientos suicidas, algo que suele repetirse en muchos casos similares.

Sherlyn “A veces la personalidad suicida no tiene rasgos muy notorios. Oliver era un muchacho sano, era trabajador, le iba bien, tenía mucho éxito con las mujeres, tenía muchos amigos y no tenía indicios de que algo así pudiera pasar”.

La actriz reflexionó sobre la salud mental y cómo, en ocasiones, los desequilibrios emocionales o químicos pueden llevar a decisiones fatales sin que el entorno lo note.

“Yo creo que puede venir un desequilibrio químico… hay veces que las personas en lugar de pedir ayuda, piensan que es una vía más rápida”. Sherlyn

¿Por qué decidieron revivir a Oliver con Inteligencia Artificial y cómo reaccionó Sherlyn?

El tema volvió a cobrar relevancia recientemente cuando Sherlyn confesó que su hermana decidió crear un video con Inteligencia Artificial en el que aparece Oliver junto a su hijo y su sobrino. La intención, según explicó, fue buena y cargada de amor, pero el resultado fue emocionalmente devastador.

“Mi hermana nos mandó un video hecho con Inteligencia Artificial en el que está mi hermano fallecido con mi hijo y mi sobrino, y yo no supe cómo reaccionar cuando lo vi en la mañana”, reveló.

Sherlyn confesó que, aunque para su madre fue reconfortante, para ella fue un golpe inesperado que la dejó sin palabras.

“A mi mamá le dio gusto… la que más me importa cómo reaccione es mi mamá”. Sherlyn

¿Por qué Sherlyn decidió no volver a mostrar ese video a su hijo?

La situación se complicó aún más cuando Sherlyn decidió mostrarle el video a su hijo, sin imaginar la confusión emocional que esto le provocaría.

“Lo confundió muchísimo porque dijo ‘¿él quién es?’”. Sherlyn

La actriz explicó que tuvo que decirle que se trataba de su tío, alguien a quien nunca conoció en vida, lo que generó aún más preguntas en el niño y por lo que tomo la decisión de no tomar a la ligera la IA en este tipo de situaciones.