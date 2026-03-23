Marisela es abucheada durante su concierto, ¿estaba pasada de copas? “Borracha y ni cantó” VIDEO

La cantante Marisela sufrió un accidente automovilístico recientemente. A lo largo de este 23 de marzo, ha sido duramente criticada en redes sociales, luego de protagonizar un polémico momento durante su concierto del pasado 21 de marzo. Parte del público reaccionó con abucheos y reclamos en plena presentación. Algunos hasta señalan que estaba... ¿pasada de copas? Aquí te mostramos el vídeo.

Marisela / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente automovilístico que sufrió Marisela hace unos días?

El equipo de Marisela, el pasado 21 de febrero, informó, mediante redes sociales que la cantante y parte de su staff sufrieron un accidente automovilístico durante la madrugada del viernes 20 de febrero, cuando se dirigían a Huixtla, Chiapas, donde tenían programada una presentación.

Tras el incidente, tanto la artista como las personas que viajaban con ella recibieron atención médica para verificar su estado de salud. Aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre lo sucedido, se anunció que, debido a este percance, el concierto tuvo que ser reprogramado.

“ Queremos informarles que durante la madrugada de este viernes el equipo de trabajo de la oficina de la cantante Marisela tuvo un accidente automovilístico. Por fortuna, Marisela y las personas que conforman su equipo se encuentran bien y fueron atendidas para confirmar su estado de salud ”, se lee en el comunicado.

Posteriormente, se confirmó que Marisela se encuentra en condiciones para poder continuar sus demás presentaciones que tiene en su agenda.

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Marisela neumonía / Redes sociales

¿Por qué criticaron y abuchearon a Marisela durante su concierto?

Una serie de vídeos difundidos en plataformas como TikTok, han mostrado momentos de tensión durante el concierto de Marisela en Mexicali, en los que asistentes manifestaron su inconformidad por lo que consideraron un show deficiente.

En los videos que circulan en redes sociales, se observa a la intérprete visiblemente incómoda, señalando problemas con el audio y el apuntador mientras intentaba continuar con su presentación.

Pero el asunto no paró ahí, además de los problemas de audio que se presentaron, varios internautas señalaron que la intérprete presuntamente se encontraba con unas “copitas de más”, algo que no ha sido confirmado. Aquí algunos de los comentarios:



“Andaba hasta las chanclas”,

“Ella estaba borracha y ni cantaba” y,

“Ella siempre dice que es el sonido, pero no, es ella que no canta”.

¿Qué ha dicho la cantante?

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@marcotapiatv La cantante #Marisela lamenta lo qué sucedió en #Mexicali LaDamadeHierro, manda un comunicado de prensa,dónde lamenta qué el público de Mexicali no haya disfrutado de su concierto de manera adecuada. La artista se presentó en Mexicali pero debido a serias fallas técnicas, la gente no pudo gozar del todo el show. Marisela siempre se ha caracterizado por entregarse al cien con su público y los temas técnicos siempre es responsabilidad del empresario y el recinto. #DulceyPicanteTV #MarcoTapiatv ♬ sonido original - MarcoTapiaTV

¿Cómo respondió Marisela a las críticas sobre su concierto en Mexicali?

Ante la ola de críticas, el equipo de Marisela emitió un comunicado a través de sus redes sociales para aclarar lo sucedido. En el mensaje, la artista agradeció al público de Mexicali por su asistencia y apoyo, pero lamentó que el espectáculo no pudiera desarrollarse como estaba planeado.

De acuerdo con el documento, el concierto se vio afectado por problemas técnicos ajenos tanto a la cantante como a su equipo de trabajo, principalmente relacionados con el audio. Estas fallas habrían impedido que el público disfrutara plenamente del show:

Marisela lamenta que, debido a situaciones técnicas completamente ajenas a ella y a su equipo de trabajo, el público no haya podido disfrutar plenamente del espectáculo como se tenía planeado. La artista se entregó en todo momento sobre el escenario. Comunicado de Marisela

El mensaje no hizo referencia alguna sobre los rumores y especulaciones a posible “intoxicación” o mal estado de la cantante, por lo que todas son opiniones que se leen en redes sociales.

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