¿Paulina Rubio pierde la custodia de su hijo? Rompe el silencio en plena guerra vs. Colate: “Es mi razón de ser”

Paulina Rubio rompió el silencio en medio de la batalla legal que enfrenta con su exesposo Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como ‘Colate’, por la custodia de su hijo, ¿qué dijo ‘la Chica dorada’? Te contamos los detalles.

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Paulina Rubio y ‘Colate’ continúan disputa legal por su hijo; cantante comparte comunicado. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Paulina Rubio y ‘Colate’ y por qué están en una batalla legal?

La disputa legal entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera volvió a sonar en 2025, luego de que la cantante denunció que su exesposo presuntamente habría retenido a su hijo tras trasladarlo a España sin su consentimiento y sin apegarse a los acuerdos de custodia vigentes. De acuerdo con lo expuesto, el menor de edad permaneció fuera de Estados Unidos desde el 5 de junio, lo que derivó en una nueva intervención de las autoridades.

Tras la denuncia, una corte en Miami ordenó como medida preventiva la retención del pasaporte del adolescente, con el objetivo de evitar viajes internacionales sin autorización. Además, se estableció que cualquier salida del país deberá contar con el consentimiento de ambos padres o, en su caso, con supervisión judicial, mientras el proceso continúa su curso.

Según información difundida en el programa De primera mano, el joven presuntamente habría manifestado su intención de residir con su padre en España, un elemento que será considerado por las autoridades dentro del proceso legal en desarrollo.

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La Corte analiza medidas clave en el conflicto legal entre Paulina Rubio y Colate. El futuro de la custodia aún no está definido. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Paulina Rubio tras el pleito legal con ‘Colate’?

Al momento, no se han dado detalles sobre la custodia del menor. Sin embargo, Paulina Rubio rompió el silencio tras días de juicio por esta misma situación, quién acusó a la cantante mexicana de presuntamente consumir cannabis, según la información presentada en Ventaneando.

A través de un comunicado compartido en redes sociales por su representante, ‘la Chica dorada’ dio las gracias a todas aquellas personas que la apoyaron en este proceso legal y reiteró que ser mamá es el papel más importante en su vida.

“Quiero agradecer profundamente a todas las personas que me han apoyado como madre durante este tiempo. Ser madre no solo es una parte de mi vida, es mi razón de ser y el papel más importante que tendré. Llevas a tus hijos dentro de ti durante nueve meses, pero el verdadero amor de una madre comienza mucho antes de nacer y continúa creciendo cada día de sus vidas. Los guías, los proteges, luchas por ellos y los llevas en el corazón para siempre”. Paulina Rubio.

Destacó que, a pesar de que, las personas la conocen por su amplia trayectoria musical, ninguno de sus éxitos es comparable al privilegio que para ella significa ser madre, pues “es el título que más orgullo me da y el que defenderé siempre con toda mi fuerza. Mis hijos son y siempre serán mi prioridad”.

“La gente puede conocerme por mi carrera, por los escenarios o por mi trayectoria pública, pero ningún éxito se compara con el privilegio y la responsabilidad de ser madre . Cada decisión que tomo nace del amor incondicional, de la protección y del compromiso absoluto con su bienestar, su felicidad y su futuro”, agregó la cantante de “Tal vez, quizá” y “Ni una sola palabra”.

Paulina Rubio cerró su mensaje diciendo que “ser madre es el más grande de los honores y el amor más profundo que jamás experimentaré”.

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En medio de la disputa legal con Colate, Paulina Rubio compartió un mensaje mientras continúa el caso por la custodia del menor de edad. / IG: @colatenicolas @paulinarubio

¿'Colate’ quiere que Paulina Rubio pague todos los gastos de su hijo?

La defensa de ‘Colate’ aseguró inicialmente que el empresario cuenta con los recursos suficientes para que su hijo pueda vivir en España. Durante una reciente audiencia, la abogada del español presentó dos opciones de escuelas privadas para que el menor de edad continúe sus estudios en ese país. De acuerdo con lo expuesto, la colegiatura de los planteles sería de aproximadamente 23 mil dólares.

En medio de la audiencia reciente, la representante legal de Paulina Rubio cuestionó a ‘Colate’ sobre si esperaba que la artista cubriera los gastos relacionados con la transportación y la educación del menor edad. Ante esto, el empresario respondió que él asumiría “los gastos normales del niño” y señaló que Rubio “tiene que pagar como yo he pagado por 14 años”.

Posteriormente aclaró que no esperaba que su expareja cubriera el 100% de los gastos, aunque consideró “existe una gran diferencia financiera y sería justo que ella pagara”, según información retomada por TV Azteca.

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