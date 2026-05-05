¿Paulina Rubio en adicciones? Se cae en plena audiencia vs. su ex, Colate, por la custodia de su hijo: VIDEO

En estos días, Paulina Rubio y su ex, Nicolás Vallejo-Nájera ‘Colate’, se enfrentarán en tribunales por la custodia de su hijo. Desafortunadamente, este pleito no es nuevo, pero se ha intensificado en los últimos años. De acuerdo con lo que se ha reportado hasta el momento, el menor habría testificado que no se siente seguro junto a su madre, pues, entre otras cosas, consumiría sustancias ilícitas.

A esta declaración se sumaría el accidente que la llamada ‘Chica dorada’ sufrió en la audiencia de este martes 5 de mayo, ¿acaso sí tiene problemas de adicción? Esto es lo que se sabe.

Paulina Rubio / Mezcalent

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¿Por qué Paulina Rubio y su ex, Colate, están peleando por la custodia de su hijo?

Paulina Rubio y Colate se divorciaron en 2012, tras siete años de relación y cinco de matrimonio. Desde que se separaron, han tenido problemas relacionados con su hijo. Y es que no han logrado llegar a un acuerdo sobre con quién vivirá el menor.

A lo largo de los años, se han visto enfrascados en una guerra de dimes y diretes. Por su parte, ‘Colate’ sostiene que su hijo vive en un entorno poco saludable junto a su madre. Asegura que discuten constantemente y hasta existe agresión física de por medio.

En tanto que Paulina afirma que su ex solo busca consentir al menor y darle todo lo que quiere, siendo ella la encargada de disciplinarlo, lo que sería el origen de los conflictos con el adolescente. También ha dicho que Colate ha incumplido con los acuerdos de custodia y lo acusó de filtrar información sobre el proceso legal.

De acuerdo con lo que se ha informado, el menor desea vivir con su papá, pues, si bien ama a su madre, la convivencia con ella es sumamente difícil. Se espera que la audiencia de este 5 de mayo sea la última y que la autoridad decida quién tendrá la custodia completa.

Colate / Mezcalent

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Paulina Rubio sufrió accidente durante audiencia por la custodia de su hijo, reportan

En la emisión más reciente del programa ‘Ventaneando’, se reportaron dos hechos importantes; el primero fue que, supuestamente, el hijo de Paulina Rubio testificó que la cantante consume cannabis, algo que ella negó contundentemente.

El segundo fue la caída que sufrió durante una de las audiencias. Al parecer, por problemas de salud. De acuerdo con los conductores del vespertino de TV Azteca, tenía gripa.

“Nos estaba contando Ricky Manjarrez, que sigue dentro de la sala, que Paulina se cayó. Ayer llegó toda agripada. Se tropezó en la sala... no se sentía nada bien. El aire de la sala era demasiado, hacía muchísimo frío y, bueno, pues soportando también toda la tensión del momento. Y hoy para colmo se cae dentro de la sala”. Ventaneando

A pesar de su aparente precario estado de salud, Paulina continúa asistiendo a los tribunales y dejando claro que, a su perspectiva, el menor está mejor viviendo con ella. Cabe destacar que no ha querido hablar mucho con los medios. En una de sus últimas declaraciones a la prensa, simplemente se limitó a decir que se siente confiada en que las cosas se resuelvan de manera favorable.

“No creo en la suerte, creo en la determinación y en la constancia”. Paulina Rubio

Así lo dijeron en Ventaneando:

¿Paulina Rubio y su ex, Colate, podrían ir a la cárcel?

Otro tema mencionado en el programa ‘Ventaneando’ fue la deuda de ‘Colate’ y Paulina Rubio. Se reportó que, aparentemente, cada uno le debe 14 mil 500 dólares a la persona que está cuidando a su hijo mientras se resuelve su custodia.

Según lo dicho por Rosario Murrieta, deben pagar esta cifra en menos de 48 horas para evitar la cárcel. Presuntamente, la cantante ya habría abonado 3 mil dólares, por lo que ahora debe 11 mil 500. En tanto que ‘Colate’ no ha dado nada. Hasta ahora, se desconoce cuándo o cómo terminarán de liquidar la deuda.

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