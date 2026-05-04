Muerte de Renata del Castillo: Hijo de la actriz quedó en orfandad y lo quieren despojar de su patrimonio, ¿por?

La actriz Renata del Castillo falleció el 28 de abril de 2025, a los 42 años, tras luchar contra el cáncer cervicouterino en etapa 4, con metástasis, desde 2022. Su mayor preocupación era dejar a su hijo, Mateo, hoy de 17. Platicamos con el joven sobre cómo ha sido este año de ausencia. Lo ha tomado con gran madurez y lo ha hecho reflexionar sobre la muerte.

Renata del Castillo / Redes sociales

¿Cuál fue la última voluntad de la actriz Renata del Castillo?

El hijo de Renata del Castillo nos dijo: “Desde que tienes a alguien enfermo, te preparas para lo peor y piensas muchas cosas. Al final, pasa por tu cabeza la muerte, porque es la naturaleza y no podemos hacer nada. Más que un duelo ha sido un aprendizaje. Tienes que apreciar a las personas que están contigo, porque nunca sabes cuándo se van a ir”.

La última voluntad de Renata era ir a la CDMX a arreglar un problema. “Quería ir por unos papeles del departamento donde vivíamos. Era de mi abuela, María Luisa (†), pero no dejó testamento, y mi tío se quiso quedar con él. Es una persona tóxica, y mi madre quería una repartición para ella, para él y para mí. Era lo que deseaba hacer y no se ha podido arreglar. Cuando crezca, voy a interferir en ese tema”.

¿Cómo le cambió la vida tras perder a su mamá? “Me querían cambiar de casa. No querían que estuviera solo y con la incertidumbre de qué iba a ser de mí. Al final, no me cambié. Mi tutora legal es mi tía materna, Édith (prima de Renata), y vivo con mi primo. Ellos piensan diferente y quieren hacer lo que creen que es mejor para mí”.

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Renata del Castillo y su hijo / Zoom y redes sociales / Contamos con permiso para publicar al menor

¿Cómo enfrentó la actriz Renata del Castillo su enfermedad?

La actriz, Renata del Castillo, siempre fue muy abierta en redes sociales y en entrevistas sobre lo que estaba viviendo. “Renata fue una persona muy carismática. No se quería morir. En 2022 le detectaron cáncer terminal. Los doctores le dijeron que se iba a morir y que viera con quién iba a estar sus últimos meses de vida. Me acuerdo del día que llegó a la casa súper triste, pero más que decir: ‘Me voy a morir’, fue querer seguir viviendo”.

Nos contó cómo era su mamá antes de que enfermara. “Antes de que todo esto pasara, era una madre excelente. Se preocupaba mucho por mí, me llevaba a clases y eso que estaba a 2 cuadras de la casa. Me hacía mi lunch. Me daba de comer y siempre muy sonriente”.

Sin embargo, la relación entre madre e hijo se transformó cuando él entraba a la adolescencia y ella ya no se sentía bien. “Ya no era yo lo principal. Tenía a sus amigos, iba al hospital y estaba enfocada en su salud. Yo estaba más en la calle y con mis amigos. A ella no le gustaba que yo hiciera música. A veces, grafiteaba y volvía un poco tarde a la casa”.

Piensa que habría sido diferente: “Si ella no hubiera tenido ese cáncer, siento que lo habría entendido más y me hubiera apoyado. Ya no era tan chida conmigo. Yo la ayudaba, pero no hablábamos mucho. Ella hablaba más con sus amigos, los veía, y ya con la enfermedad, tomaba alcohol”.

A pesar de la gravedad y que médicamente estaba desahuciada, nunca perdió las ganas de vivir. “Ella jamás pensó en irse. Aunque todos se lo decían y estaba en cáncer terminal, ella seguía viviendo y disfrutando cada día al máximo. El problema fue que ya no le dieron la oportunidad de hacer lo que más le gustaba, que era la actuación. Hizo un capítulo de su vida en Lo que callamos las mujeres y Como dice el dicho”.

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La actriz Renata del Castillo en telenovela / Zoom y redes sociales / Contamos con permiso para publicar al menor

¿Cómo fueron los últimos días de vida de Renata del Castillo?

Así fueron sus últimos días: “Ya no hablaba, nada más se quedaba mirando al cielo... Cuando se fue, no me dijo nada, nada más me miró y le cerré los ojos. La miré, no sentí que descansara, la vi como un cuerpo. Todavía tengo este pensamiento de cómo una enfermedad te puede limitar. Ella se fue deteriorando poco a poco, ya no se podía mover”.

Esta situación le ha hecho reflexionar sobre qué hay después de la muerte. “Pienso que ahora puedes hacer todo lo que ya no podías y que tu cuerpo se regenera. Ella nunca hablaba de la muerte, porque quería vivir. Tuvo una buena vida. Pudo hacer lo que quiso. Me enseñó el respeto. Siempre voy a intentar hacer el bien por los demás. Me afecta más (su partida) de una manera energética. Tengo un alma que me cuida y que estuvo orgullosa de mí en algún momento. Me decía que yo era un motor para ella, le decía que la amaba y la cuidaba”.

Le manda un mensaje hasta el cielo: “Ey, ganaste el PvP (jugador contra jugador). Al final, le ganó al cáncer, porque ella se fue con los ojos abiertos, como si ella se hubiera reseteado y reiniciado”.

A Mateo no le llama la atención la actuación. Le gusta hacer música, rapear, el rock y la filosofía. Terminó de estudiar la prepa y trabajó 2 años como mesero. “Ahorita no estoy trabajando, pero, si alguien tiene empleo, aquí estoy, en San Luis Potosí”.

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