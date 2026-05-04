A Olivia Bucio ¡el cáncer regresó! Vuelve la pesadilla

En agosto de 2024, nos encontramos a Olivia Bucio en la celebración de las 100 representaciones de la obra Cabaret, y en exclusiva nos dio la gran noticia de que había superado el cáncer de mama que le detectaron en 2021, así como el infarto cerebral que sufrió en 2022. Asimismo, emocionada, nos compartió sus ganas de regresar a las telenovelas; sin embargo, esto nunca ocurrió.

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Tras superar complicaciones, Olivia Bucio enfrenta nuevamente el cáncer. / Archivo TVNotas

¿Olivia Bucio enfrenta nuevamente el cáncer?

Una fuente cercana a la primera actriz Olivia Bucio nos contó: “Lamentablemente, le volvió el cáncer. No sé si de nuevo fue en la mama o si en otra parte, porque ella ha sido sumamente hermética con este tema, situación que respetamos. Mejor no preguntamos, pues sabemos que no es fácil enfrentar una situación así”.

La fuente agregó: “Estaba muy entusiasmada con regresar a trabajar, y esto fue un golpe muy duro, pero sus 2 hijos la están cuidando al máximo. Sabemos que todo va bien, gracias a Dios. Se fue de la CDMX. Está con todo para recuperarse por completo”.

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José María y Queta Dávila, hijos de Olivia Bucio, cuidan a la actriz en estos duros momentos. / Luis Pérez/TVNotas

¿Cuál es el estado de salud de Olivia Bucio?

Ante esta información, buscamos al productor Claudio Carrera, uno de los mejores amigos de Olivia Bucio, y le preguntamos directamente si le había vuelto el cáncer a la actriz, y nos respondió: “Sí, pero sé que está controlado todo. La última vez que hablé con ella, hace poquito, iba mejor, y me dijo: ‘En un par de meses voy para ver la obra (El fantasma de la ópera, que Claudio produce) y estar con ustedes’. Es una linda mujer, querida y respetada”.

“Yo hablo seguido con ella, nos escribimos. Está en Morelia con su familia, la oigo bien, con ganas. Estuvo en la puesta que hizo Morris Gilbert y también en la que hizo Raúl Astor (†), en esa época de Marcial Dávila, que era su marido, y después vinieron todas las grandes comedias musicales que realizó”.

Finalmente, aseguró: “Yo a ella la he admirado y querido sin que me conociera. Luego trabajamos en La novicia rebelde y Cabaret, y nos hicimos muy buenos amigos. Es una mujer a la que yo admiro mucho y creo que es una de las grandes estrellas del teatro musical de este país. Espero que se recupere muy pronto, porque queremos verla en el escenario. La escucho bien. Más que hablar, nos escribimos mucho”.

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¡Duro momento! Olivia Bucio enfrentaría otra vez el cáncer. / Archivo TVNotas

¿Qué dijo Olivia Bucio sobre su enfermedad a TVNotas?

Olivia Bucio Es un milagro que yo esté aquí, después de todo lo que he atravesado en los últimos años. Cada vez voy mejor. El problema es que es muy lento. A veces me desespero, pero yo estoy echándole todas las ganas ”.

”. “Estaba en la telenovela Quererlo todo. Una vez fui a que me hicieran una mastografía y me dijeron que tenía cáncer. Fue un gran impacto para mí. Los sábados y domingos me iba a que me dieran las quimioterapias, y de lunes a viernes trabajaba. Me dijeron que me iba a sentir mal, pero no, amo tanto mi trabajo que no me dejé caer. Se me empezó a caer el cabello, pero me pusieron una peluquita y terminé de hacer la telenovela”.

“ Hace más de 2 años me caí, me llevaron al hospital y resulta que era un infarto cerebral. No te imaginas lo que es tener cáncer de mama y sufrir un infarto cerebral al mismo tiempo. Fue estar en hospitales en serie, muy consecutivos, bastante impactantes, de mucho riesgo ”.

”. Del cáncer de mama nos compartió: “ Ya, gracias a Dios, lo superé, soy una sobreviviente, ya toqué la campana ”.

”. En cuanto a las secuelas, nos señaló: “La movilidad de la pierna me cuesta trabajo. Tomo terapia todos los días, fisioterapia. Me meto a la alberca, doy clases de canto, baile. El pronóstico de los doctores es muy bueno”.

“El teatro y las telenovelas son mi pasión. Espero ya poder el próximo año. Me muero de ansia por volver”.

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En agosto de 2024, Olivia Bucio asistió a un evento, donde anunció que superó el cáncer. / Luis Pérez/TVNotas

¿Quién es la actriz Olivia Bucio?

La actriz Olivia Bucio

Ha participado en más de 20 melodramas, entre los que destacan: El amor nunca muere, Amor en silencio, Alondra, Ángela, El manantial, Rubí, Alborada, Destilando amor, Hasta el fin del mundo y Mi marido tiene familia.

La más reciente producción donde la vimos fue Quererlo todo. Mientras la grababa, fue cuando le detectaron el cáncer.

Ha formado parte de series como Mujeres asesinas y El encanto del águila.

En teatro es una de las figuras más reconocidas, con obras como: Peter Pan, Cats, El fantasma de la ópera y La novicia rebelde, entre muchas más.

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