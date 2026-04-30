¿Alexis Ayala le responde a Cinthia Aparicio? Lanza inesperado mensaje tras anunciar su divorcio: “Buena suerte”

Este jueves 30 de abril se confirmó el divorcio entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, luego de casi tres años de estar casados. La actriz publicó una indirecta en sus redes sociales y el intérprete al parecer, la contestó. Te mostramos los detalles.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorcian / Archivo TVNotas

¿Cómo reaccionó Cinthia Aparicio al anuncio de su divorcio de Alexis Ayala?

El actor Alexis Ayala dio a conocer su divorcio de Cinthia Aparicio a través de una revista de circulación nacional, donde explicó que fue la actriz quien tomó la decisión, confirmando así los rumores que ya circulaban en redes sociales.

Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien. Alexis Ayala

Los rumores sobre su ruptura comenzaron desde antes, y tras esta noticia, la actriz compartió un mensaje en su Instagram oficial, algo que muchos tomaron como indirecta:

Abril, ten un buen final. Mayo, dame el mejor comienzo. Cinthia Aparicio

Aunque no mencionó su nombre, aseguran que esta publicación da a entender que esta es una nueva etapa en su vida.

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¿Alexis Ayala respondió molesto a Cinthia Aparicio con un mensaje?

Aunque aún no hay una causa confirmada que haya ocasionado el divorcio entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio, son varios los rumores y especulaciones en torno a la expareja.

Luego de lo publicado por Cinthia en su Instagram, Alexis no se quedó atrás, compartiendo una imagen de otro usuario con unas palabras muy similares a las de su ex:

Mayo traerá éxito, mayo traerá buena suerte, mayo traerá felicidad, mayo traerá prosperidad, mayo traerá abundancia, mayo traerá buena energía, mayo traerá buena fortuna. Alexis Ayala vía redes sociales

El mensaje, parecido al de Aparicio, también representa una manera de anunciar que una etapa ha terminado, pero que el futuro deparará algo mejor para ambos intérpretes.

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Alexis Ayala lanza mensaje tras divorcio de Cinthia Aparicio / IG: alexisayala

¿Cómo inició el romance entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

La historia romántica entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio inició en 2021, cuando coincidieron en las grabaciones de la telenovela Si nos dejan. Algo que era una una relación laboral pronto evolucionó en un romance que llamó la atención del público.

Con el paso del tiempo, ambos fortalecieron su vínculo y en 2023 decidieron formalizarlo con su matrimonio. En junio de dicho año llevaron a cabo su boda civil, y por la iglesia se unieron en noviembre.

En aquel momento la diferencia de edad fue motivo de críticas, ya que el actor le lleva 28 años. Aún así, a lo largo de su relación, compartieron diversos momentos en redes sociales, donde se mostraban felices y muy enamorados.

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