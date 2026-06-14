Actriz de series y telenovelas vivió el suicidio de su ex tras separación: ¡Ahora está embarazada! ¿De él o de otro?

Una famosa actriz de cine y televisión llevaba casada con un famoso cineasta desde el 2021, y aunque su relación parecía muy buena, todo acabó repentinamente en el 2025. La tragedia se consumó meses después, cuando su exesposo se quitó la vida. ¿De quién se trata?

Exesposo de famosa actriz de Hollywood se quitó la vida tras separación / Canva

¿Quién es la famosa actriz que sufrió el suicidio de su exesposo?

Esta historia es protagonizada por la actriz Aubrey Plaza, un rostro reconocido de internautas y seguidores del cine y la televisión. Fue durante los primeros días de enero cuando se confirmó la muerte de Jeff Baena, importante director y guionista, exesposo de la intérprete.

Aunque muchos pensaban que seguían juntos, la historia era diferente, ya que diversos medios estadounidenses reportaron que la pareja ya tenía varios meses en proceso de separación.

Según información difundida en aquel mes, la actriz se encontraba residiendo en Nueva York mientras Baena permanecía en Los Ángeles, donde compartieron vivienda en el pasado.

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Jeff Baena y Aubrey Plaza se separaron antes de la tragedia / Instagram

Así se quitó la vida el director Jeff Baena, exesposo de la actriz Aubrey Plaza

Un documento del médico forense reveló los detalles acerca del suicidio de Jeff Baena, exesposo de Aubrey Plaza, en el cual, se indicaba que no había rastros de alcohol o sustancias ilícitas.

No hay registros exactos que detalles cómo se quitó la vida Baena, pero algunos medios mencionaron que se trató de un suicidio por ahorcamiento.

Además, se menciona que una persona encargada de pasear a los perros llegó a la vivienda la mañana del hallazgo y encontró señales inusuales, como música a alto volumen en el interior del domicilio. Al no recibir respuesta, ingresó y después alertó a los servicios de emergencia.

El informe también indica que Baena había atravesado problemas de sueño y había recibido atención terapéutica en meses recientes, aunque no existían antecedentes de intentos previos de autolesión, según la investigación.

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¿Quién es Aubrey Plaza y cómo reaccionó a lo sucedido con Jeff Baena?

Tras la confirmación del fallecimiento, Aubrey Plaza emitió un breve comunicado en el que pidió respeto y privacidad durante el duelo. La actriz describió el momento como una “tragedia inimaginable” y agradeció las muestras de apoyo recibidas:

Esta es una tragedia inimaginable. Estamos profundamente agradecidos con todos los que han ofrecido su apoyo. Por favor, respeten nuestra privacidad durante este tiempo. Aubrey Plaza

En las semanas posteriores, la intérprete de The white lotus se mantuvo alejada del ojo público y tomó la decisión de eliminar su cuenta de Instagram, donde acumulaba millones de seguidores.

Aubrey es recordada por su participación en series y películas como:



I heart huckabees,

Life after beth,

Joshy,

The little hours,

Horse girl,

Spin me round, entre varias otras.

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