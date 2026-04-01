Famosa chef de televisión se quitó la vida y ahora FILTRAN detalles de la escena; ¿cómo se suicidó?

Una famosa chef de televisión murió en el 2025, en lo que terminó reportándose como un suicidio. La estrella de la cocina y el entretenimiento tenía 55 años, y aunque estaba en la cúspide de su carrera, su trayectoria se detuvo de manera trágica. Ahora, revelan vídeos de la escena en la que se quitó la vida. ¿Cómo fue exactamente?

Silueta mujer y moño / Canva

¿Qué famosa chef de televisión se quitó la vida en 2025?

La muerte de la reconocida chef estadounidense Anne Burrell continúa generando impacto a casi un año de su fallecimiento.

El 31 de marzo, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) difundió nuevas fotografías y videos que muestran el entorno en el que la también estrella de televisión perdió la vida el 17 de junio de 2025, a los 55 años.

Además de las fotografías, la NYPD también dio a conocer videos captados la noche de su muerte. En ellos aparece Anne Burrell junto a su esposo, Stuart Claxton, ingresando a su complejo de departamentos en Brooklyn. ¿Qué pasó después?

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Anne Burrell / Redes sociales

¿Cómo se quitó la vida la chef de televisión Anne Burrell?

Las imágenes compartidas por la policía, recuperadas por la revista People y descritas por el mismo medio, muestran el interior del baño donde fue encontrada sin vida la chef Anne Burrell. En ellas se observa un plato con decenas de pastillas cerca del inodoro, así como diversos frascos de medicamentos de venta libre esparcidos en el suelo. Entre los productos identificados se encuentran Advil, Zyrtec, Motrin y un antihistamínico de la marca ValuMeds.

El lugar también presentaba señales de consumo reciente, como colillas de cigarrillos tiradas en el suelo junto a un encendedor. Este conjunto de elementos ha sido interpretado por las autoridades como parte del contexto en el que ocurrió la muerte de la chef, la cual fue posteriormente clasificada como suicidio .

De acuerdo con el informe forense y la revista, la causa fue una intoxicación aguda derivada de la combinación de difenhidramina, etanol, cetirizina y anfetamina, sustancias que, en conjunto, resultaron letales.

En las grabaciones se observa a la pareja atravesar la entrada del edificio y posteriormente el vestíbulo. Uno de los momentos que más ha llamado la atención ocurre mientras esperan el ascensor: Burrell se recarga contra la pared, con una postura que algunos han interpretado como cansancio o desconexión.

Aunque no se ha mostrado el material, People relató todo lo que la policía compartió.

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Anne Burrell / Redes sociales

¿Quién fue Anne Burrell?

Anne W. Burrell fue una de las chefs más reconocidas de Estados Unidos, famosa por su estilo, su inconfundible cabello rubio platinado y su conexión con la audiencia a través de la cocina.

Durante sus primeros años como chef, Anne trabajó en importantes restaurantes en Italia. A su regreso a Nueva York, se integró a reconocidas cocinas como Savoy, donde se desempeñó como sous chef.

Uno de sus proyectos más populares fue Worst cooks in America, donde fungió como mentora de concursantes sin experiencia en la cocina. También participó en otros formatos como Chef wanted y Chopped.

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