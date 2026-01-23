Muere importante chef del famoso asador Horma Ondo; así fue el impactante accidente

Después la reciente muerte de la mamá de Eduardo Capetillo, ahora el mundo de la gastronomía se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del chef Mikel Bustinza, reconocido cocinero vasco y fundador del restaurante Horma Ondo, ubicado en Larrabetzu, Vizcaya.

Muere / Redes sociales

¿Cómo ocurrió el accidente en el que murió el chef Mikel Bustinza?

Según los datos oficiales, el accidente tuvo lugar alrededor de las 13:50 horas en la carretera BI-3334, a la altura de Amorebieta, en el tramo con dirección hacia Cantabria. En ese punto, el vehículo en el que viajaba Mikel Bustinza colisionó contra un camión, provocando un impacto de gran magnitud.

Tras el choque, elementos de la Ertzaintza acudieron de inmediato al lugar de los hechos, junto con varias ambulancias y efectivos del cuerpo de bomberos de Bizkaia. Los equipos de emergencia realizaron labores para rescatar al conductor, ya que el cuerpo del chef quedó atrapado en el interior del turismo. A pesar de los intentos de reanimación, no fue posible salvarle la vida.

El Departamento de Seguridad del País Vasco informó que ya se han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del accidente. Mientras se realizaban las maniobras de auxilio y el levantamiento del vehículo, la carretera permaneció cerrada durante varias horas, generando afectaciones en la circulación de la zona.

Mikel Bustinza / Redes sociales

¿Quién fue Mikel Bustinza y cuál fue su trayectoria en la gastronomía?

Mikel Bustinza fue un chef ampliamente reconocido en el ámbito gastronómico del País Vasco y de España, principalmente por su trabajo al frente del restaurante Horma Ondo, situado en el caserío Bernagoitia, en Larrabetzu. El restaurante comparte raíces con el propio cocinero, ya que ambos nacieron en ese mismo espacio, que con el paso del tiempo se transformó en un referente culinario.

Horma Ondo cuenta con un sol Repsol y fue distinguido con el Premio al Mejor Asador de Carne de España, reconocimiento que consolidó su prestigio dentro del sector. Desde sus inicios, el establecimiento pasó de ser un bar tradicional a convertirse en un asador de alto nivel, proceso en el que Bustinza estuvo involucrado desde el primer momento.

El crecimiento del restaurante fue un proyecto familiar. De acuerdo con lo compartido desde el propio establecimiento, Mikel Bustinza impulsó la transformación del lugar junto a su madre, sentando las bases de lo que hoy es Horma Ondo. Su presencia y trabajo constante marcaron la identidad del restaurante a lo largo de los años.

Mikel Bustinza / Captura de pantalla

¿Qué mensaje compartió el restaurante Horma Ondo tras su muerte?

Tras confirmarse la muerte del chef, el restaurante Horma Ondo difundió un comunicado a través de sus redes sociales para recordar la figura de Mikel Bustinza y agradecer las muestras de apoyo recibidas. En el mensaje, el equipo destacó su legado humano y profesional, así como la enseñanza que dejó entre quienes trabajaron con él.

Horma Ondo “De corazón, gracias. Gracias por estar, por cada mensaje, cada gesto y cada palabra de cariño. Nos quedamos con él. Con su manera de ser, de trabajar y de vivir. Con todo lo que nos enseñó y que hoy nos ayuda a seguir. Mikel, beti gogoan”

El mensaje fue acompañado por reacciones de clientes, colegas y seguidores del restaurante, quienes han expresado su solidaridad tras la pérdida del cocinero. Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre servicios funerarios o actos conmemorativos.

