Muere icónico cantante y conductor latino, a los 74 años; su hijo lo despide con emotivo mensaje: ¿Quién era?

A solo unos días de la muerte de Agustín Cejudo, cantante mexicano que colaboró con Jenni Rivera y Valentín Elizalde, nuevamente el mundo de la música se viste de luto. Este jueves 22 de enero se confirmó la muerte de un famoso cantante, ícono de la música latina, quien tenía 74 años de edad. La noticia fue reportada por su hijo en redes sociales, donde miles de fan y seguidores se dieron cita para despedir con emotivos mensajes al intérprete. Te contamos quién era y de qué murió.

Famosa cantante murió después de una cirugía plástica / Canva

¿Qué famoso cantante y conductor latino murió hoy 22 de enero?

La tarde de este jueves 22 de enero se confirmó la muerte de Alfredito Rodríguez, figura importante en la música latina, y un ícono de la escena musical y televisiva en Cuba.

Su hijo, el pianista Alfredo Rodríguez Jr., confirmó la noticia y destacó su fidelidad a la música, a su público y a su familia. El cantante, autor de temas emblemáticos, murió en los Estados Unidos, país donde residía desde hace varios años:

Vuela alto, papá. Fuiste fiel a tu música, a tu público, a tus principios, a tus ideales, a tus raíces y, más importante aún, a nuestra familia. Alfredo Rodríguez Jr., hijo de Alfredito Rodríguez

Desde la cuenta oficial del artista, la familia recordó que Alfredito deja “un legado inmenso” y “una huella imborrable en la vida de quienes lo admiraron y amaron”.

Te puede interesar: Luto en la música norteña: Muere Alfredo Orbe, uno de los grandes pioneros del género en México, a los 86 año

Muere Alfredito Rodríguez, conductor y cantante cubano / FB: Alfredo Rodríguez, redes sociales y canva

¿De qué murió Alfredito Rodríguez, cantante cubano?

Hasta el momento no se ha dado a conocer de manera oficial la causa del fallecimiento del cantante cubano Alfredito Rodríguez. Los comunicados de prensa y los mensajes difundidos por sus familiares se han limitado a confirmar la noticia y a repasar su destacada trayectoria artística.

En sus últimos años, Alfredito Rodríguez vivió en Estados Unidos, un proceso que, según contó su hijo a OnCuba en 2020, no fue fácil desde el punto de vista emocional. Abandonar la isla implicó separarse de una vida construida durante décadas, pero también responder a una realidad familiar compleja.

“ Por las leyes en ese momento, iba a ser casi imposible vernos si se quedaba en Cuba con mi mamá ”, explicó Rodríguez Jr. En ese contexto, Alfredito pasó un tiempo en México, donde tenía compromisos profesionales como escritor para un periódico y contratos televisivos, antes de establecerse definitivamente en Estados Unidos.

Lee: Muere famoso cantante, integrante de Grupo Sin Fronteras, tras luchar contra enfermedad: ¡así lo despidieron!

Alfredito Rodríguez muere a los 74 años / Redes sociales

¿Quién fue Alfredito Rodríguez y cuáles son sus canciones más conocidas?

Nacido el 29 de noviembre de 1951 en La Habana, Alfredito Rodríguez alcanzó gran popularidad desde muy joven gracias a su incursión en la música romántica y su temprana presencia en la televisión cubana. En los años 60 y 70 se consolidó como una de las voces más reconocibles del panorama musical nacional.

Su constancia se debió a éxitos que han quedado grabados en la música cubana, algunos de ellos son:



“Empapado de sudor”,

“Que me encapricho” y, especialmente,

“Sagitario”.

Todas estas canciones se convirtieron en auténticos himnos para varias generaciones de oyentes. Su carisma natural y su capacidad de comunicación lo llevaron más allá de la música.

Además de su carrera como cantante, Alfredito fue presentador y realizador de programas televisivos muy populares, entre ellos: Su noche con Alfredo, En familia con Alfredo, Sábado especial y La diferencia.

Te puede interesar: Muere querida cantante del regional mexicano, la despiden con triste mensaje: “Dejó huella en cada escenario”