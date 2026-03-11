Famoso cantante sufre terrible accidente, se fractura la clavícula y cancela concierto en México: ¿Quién es?

Un cantante informó que sufrió un accidente que le provocó una fractura de clavícula, situación que lo obligó a cancelar el concierto que tenía programado en México, ¿de quién se trata, qué le pasó y cuál es su estado de salud? Te contamos los detalles.

¿Qué cantante se fracturó la clavícula y canceló su concierto en México?

El cantante Jelly Roll, conocido por combinar géneros como el rap y el country en sus canciones, compartió con sus seguidores que sufrió un accidente en diciembre de 2025 que le provocó una fractura de clavícula. El artista dio a conocer la situación a través de sus redes sociales, donde explicó que había decidido mantener en privado lo ocurrido mientras avanzaba en su recuperación.

En la publicación, el músico mostró una placa médica relacionada con la lesión y explicó que había guardado silencio durante un tiempo sobre el accidente. “Les he estado guardando un secreto”, escribió al compartir la imagen fechada en diciembre de 2025, donde se observa la referencia a la fractura de su clavícula.

El cantante también habló sobre el momento en que decidió retomar una actividad que le generaba temor después de lo sucedido. “Acaban de sacar esta cosa por primera vez desde que me volví loco. Me rompí la clavícula”, mencionó el cantautor, al referirse al proceso que vivió tras el accidente y a las medidas médicas que siguió durante su recuperación y mostrar el vehículo.

¡No podrá presentarse! Cantante sufre accidente, se rompe la clavícula y suspende show. / Redes sociales

¿Cuál es el estado salud de Jelly Roll?

Jelly Roll reveló que la fractura de clavícula que sufrió coincidió con uno de los momentos más relevantes de su carrera: su asistencia a los Premios Grammy 2026, celebrados el 1 de febrero de 2026. En esa ceremonia el músico obtuvo sus primeros tres galardones tras imponerse en todas las categorías en las que estaba nominado, entre ellas Mejor Álbum Country Contemporáneo por Beautifully Broken.

A esos reconocimientos se sumaron Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Country por la canción Amen, interpretada junto a Shaboozey, así como el premio a Mejor Interpretación/Canción de Música Cristiana Contemporánea. Aunque la noche estuvo marcada por celebraciones y encuentros con colegas de la industria musical, el artista explicó que aún resentía la lesión mientras participaba en las actividades de esa semana.

Jelly Roll / IG

El propio Jelly Roll relató que el dolor se hacía evidente en momentos cotidianos, como cuando recibía felicitaciones, pues “cada vez que abrazaba a alguien esa semana quería gritar. Simplemente no lo decía, pero cada vez que alguien me apretaba, pensaba que iba a llorar”.

Con el paso de los meses, el cantante explicó que su recuperación avanzó y que ha retomado algunas de las actividades que realizaba antes del accidente. Entre ellas, volvió a subirse a un vehículo todo terreno, algo que había evitado tras la lesión, y que ahora forma parte de su regreso paulatino a su rutina.

En el mismo mensaje, Jelly Roll reconoció que enfrentó dudas antes de volver a hacerlo. “Tenía mucho miedo de volver a subirme a esto. Sabía que si no volvía a subirme cuanto antes, me iba a dar más y más miedo”, señaló el cantante, al explicar cómo decidió retomar poco a poco sus actividades después de la lesión.

¿Cómo anunciaron la cancelación del concierto de Jelly Roll en La cura fest, evento de Carín León?

Por otro lado, tal parece que el accidente también afectó al cantante Jelly Roll, ya que tenía previsto presentarse en La cura fest, evento impulsado por Carín León que reúne a distintos artistas en un mismo escenario. Sin embargo, su participación no podrá llevarse a cabo, según informó la organización a través de un comunicado difundido previo a las actividades del festival.

En el mensaje oficial, los organizadores explicaron que el cartel tendrá ajustes y confirmaron la presencia adicional de otra agrupación dentro de la programación.

“El festival informa que Grupo Frontera se presentará también el 14 de marzo, sumándose a su participación ya anunciada dentro del festival. De esta manera la agrupación ofrecerá dos presentaciones durante el evento”. Comunicado oficial de La cura Fest

Además, se detalló que el intérprete estadounidense no podrá participar en el encuentro musical. “Debido a las circunstancias ajenas al festival y al artista, Jelly Roll no podrá presentarse en el Cura Fest”, puntualizó el evento de Carín León.

Dicho magno evento será el próximo 14 y 15 de marzo, la sede es en Hermosillo, donde se vivirá uno de los encuentros musicales más relevantes del norte del país, reuniendo a artistas nacionales e internacionales en una experiencia que combina música en vivo, convivencia y entretenimiento. En esta primera edición, Tecate light se suma de manera especial al festival, marcando un momento relevante para la marca al formar parte por primera vez del naming oficial del evento.

Ellos son algunos de los artistas que serán parte de este evento:



Alejandro Sanz

Kenny García y

Grupo frontera

